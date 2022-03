Am Düsseldorfer Flughafen drohen wieder Streiks

Düsseldorf. Kein Angebot bei Tarif-Verhandlungen für Sicherheitskräfte an Flughäfen. Die etwa 1000 Mitarbeiter in Düsseldorf sind sauer – und streikbereit.

In der dritten Verhandlungsrunde zur Erhöhung der Entgelte für die bundesweit etwa 25.000 Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen haben die Arbeitgeber kein neues Angebot unterbreitet. „Damit bleibt es bei dem völlig unzureichenden Angebot, das bereits Streik-Aktionen an mehreren deutschen Flughäfen provozierte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. Weitere Streiks seien nicht ausgeschlossen.

Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim schließt weitere Streiks nicht aus, um den Druck auf die Arbeitgeben zu erhöhen. Foto: Lars Heidrich / FFS

Das bekräftigte auch Özay Tarim, der als zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär die Luftsicherheitsassistentin an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln betreut. In Düsseldorf sind bei einem ganztägigen Streik vergangenen Freitag 170 Flüge ausgefallen, viele waren verspätet, Passagiere verpassten ihre Flieger, weil es zu stundenlangen Warteschlangen vor den wenigen geöffneten Kontrollstellen kam. Es gab teils chaotische zustände in der Abflughalle, Fluggäste waren nach Verdi-Angaben aggressiv und pöbelten. Der Flughafen dagegen sprach von einer entspannten Situation.

Verärgerung bei den Beschäftigten

Dass es vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Streikaktionen kommt, ist wahrscheinlich. Auch in Düsseldorf, wo sich nach Verdi-Angaben vor einer Woche 99 Prozent der Fluggastkontrolleure an der Arbeitsniederlegung beteiligt haben. Verdi will und wird den Druck erhöhen. Wann in Düsseldorf gestreikt wird, will die Gewerkschaft einen Tag vor ihrer Aktion bekanntgeben. Özay Tarim berichtet von Verärgerung bei den knapp 1000 Beschäftigten bei dem Sicherheitsdienstleister „Deutscher Schutz- und Wachdienst“, die am Düsseldorfer Flughafen die Sicherheitskontrolle abfliegender Passagiere und deren Handgepäck übernehmen: „Die Arbeitgeber haben die letzte Verhandlung nicht genutzt um ein neues Angebot vorzulegen. Das werden die Beschäftigten nicht so hinnehmen.“

Verdi fordert ein Euro mehr Stundenlohn, die Arbeitgeber haben bisher 38 Cent angeboten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf