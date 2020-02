Der Lanzarote-Flieger der Billig-Airline Laudamotion kommt samstags fast immer mit einer dicken Verspätung in Düsseldorf an. „Das ist geplant“, glaubt der Verein „Bürger gegen Fluglärm“.

Düsseldorf. Fluglärm-Gegner sauer: Ein Lanzarote-Flieger der Billig-Airline ist fast jede Woche stark verspätet und landet nach Nachtflugbeschränkung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Am Düsseldorfer Airport ist Laudamotion Verspätungssünder

Der Verein „Bürger gegen Fluglärm“ aus Meerbusch kämpft, ebenso wie andere Vereine wie „Kaarster gegen Fluglärm“ gegen die Nachtflüge am Düsseldorfer Flughafen. Dafür werden die Flüge systematisch ausgewertet. Denn, so der Verein „Bürger gegen Fluglärm“: „In den Nachtflugbeschränkungen des Flughafens Düsseldorf steht eindeutig: ,Planmäßige Landungen sind in der Zeit von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr Ortszeit unzulässig.’“ Lediglich verspätete Landungen dürfen bis 23.30 Uhr bzw. 24 Uhr bei sogenannten „Homebase-Carriern“ noch stattfinden. „Dennoch gibt es Flüge, die regelmäßig nach 23.00 Uhr landen, so der Verein.

„Flug OE 2311 fällt als ständig verspätet auf“

Vor allem einen bestimmten Flug der österreichischen Ryanair-Tochter Laudamotion, die auch als „österreichische Ryanair“ bezeichnet wird, hat der Verein im Blick: „So fällt seit seit Beginn des Winterflugplans der Flug OE 2311 der Fluggesellschaft Laudamotion als ständig verspätet auf“, heißt es in er Mitteilung von Sonntag. „Dieser Flug aus Lanzarote soll laut Flugplan samstags um 22.00 Uhr in Düsseldorf landen, verspätet sich aber nahezu jeden Samstag bis weit nach 23.00 Uhr.“

Bürgerinitiative: Verdacht der eingeplanten Verspätung

Ab 23 Uhr gilt am Düsseldorfer Flughafen eine Nachtflugbeschränkung. Dagegen verstößt Laudamotion regelmäßig, so der Verein Bürger gegen Fluglärm. Foto: Hans Blossey

Ursache ist laut Verein, dass die Maschine ebenso regelmäßig in Faro (Portugal) zwischenlandet. „Wenn dies aus technischen Gründen oder wegen eines medizinischen Notfalls einmal notwendig sein sollte, dann ist genau für solche Fälle die Verspätungsregelung gedacht“, so der Bürgerverein. „Dass dies aber regelmäßig passiert, legt den Verdacht nahe, dass dies von vorne herein eingeplant ist.“ Und das wäre ein klarer Verstoß gegen die Nachtflugbeschränkungen.

Die Bürger gegen Fluglärm haben bereits Anfang Januar den Flughafenkoordinator angeschrieben und auf diesen Missstand aufmerksam gemacht. Der habe auch geantwortet und mitgeteilt, dass er „bezüglich des Fluges OE2311, unabhängig von Ihrer Nachricht, bereits in Kontakt mit der Fluggesellschaft steht“.

Passiert ist allerdings bis zu diesem Wochenende noch nichts, bemängelte der Verein am Sonntag. Und so landete auch vergangenen Samstag die Maschine wieder in Faro zwischen und kam erst um 23.24 Uhr in Düsseldorf an.

Keine Stellungnahme des Verkehrsministeriums

Der Hinweis des Bürgervereins ging an das NRW-Verkehrsministerium, bei dem ein „Slot Performance Monitoring Committee“ (SPMC) angesiedelt ist, das solche Fälle behandeln soll. „Weder vom Verkehrsministerium noch aus dem SPMC sind bisher Stellungnahmen bekannt und nach Erfahrungen der Bürger gegen Fluglärm zu erwarten“, so der Verein verärgert.

Von 14 Flügen von Lanzarote nach Düsseldorf zwischen 2. November und 8. Februar waren nur zwei pünktlich. Hier die größten Verspätungen dieses samstäglichen Laudamotion-Fluges, der planmäßig um 22 Uhr landen soll, aber oftmals unplanmäßig in Faro zwischenlandet und so eine Verspätung hat. So dick, dass außerhalb der offiziellen Landezeiten gelandet wird – m Leidwesen der Anwohner:

16. November: 23.19 Uhr gelandet, 1 Stunden und 19 Minuten Verspätung.

23. November: 23.54 gelandet, 1 Stunde 45 Minuten Verspätung.

7. Dezember: 23.47 Uhr gelandet, 1.46 Minuten Verspätung.

14. Dezember: 23.46 Uhr gelandet, 1 Stunde 46 Minuten Verspätung.

28. Dezember: 23.52 Uhr gelandet, 1 Stunde 52 Minuten Verspätung.

23.41 Uhr gelandet, 1 Stunde 41 Minuten Verspätung.

1. Februar: 23.26 Uhr gelandet, 1 Stunde 26 Minuten Verspätung.

8. Februar: 23.24 Uhr gelandet, 1 Stunde 24 Uhr Verspätung.