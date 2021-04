Feuerwehr: 948 Einsätze an den Ostertagen

Über Ostern gab es weniger Brände als in den Vorjahren, es mussten aber in Düsseldorf mehr Hilfeleistungen durchgeführt werden.

Düsseldorf. 2020 waren es weniger Einsätze. Dieses Jahr auch mehr Hilfestellungen notwendig.

Zu insgesamt 948 Einsätzen mussten Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Johanniter-Unfallhilfe und Malteser Hilfsdienst in der Zeit von Karfreitag 7 Uhr, bis zum Dienstag nach dem Osterwochenende 7 Uhr ausrücken. 2020 waren es nur 896 Einsätze, 2019 aber sogar 1099 im Stadtgebiet Düsseldorf.

Bei 26 Feuermeldungen (2020: 40; 2019:77) konnten die Einsatzkräfte schnell Hilfe leisten und größeren Schaden verhindern. Unter anderem brannte am Rodendeich in Angermund an Karfreitag ein Gebüsch. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. In Benrath brannte es zudem am Samstag im zweiten Obergeschoss einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erich-Müller-Straße. Die Mieterin hatte sich mit ihrem Kind bereits ins Freie gerettet und wurde dort vom Notarzt medizinisch erstversorgt. Anschließend mussten beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

115 Infektionstransporte - wegen Corona

Außerdem rückten die Feuerwehrkräfte zu 54 technischen Hilfeleistungen (2020:45; 2019: 58) aus. Dabei musste in 22 Fällen Wohnungstüren für den Rettungsdienst geöffnet werden, zwölf Tiere gerettet und sechs in Fällen auslaufende Betriebsmittel von der Straße entfernt werden.

Einen Großteil der Einsätze bewältigte der Rettungsdienst an den Ostertagen. Bei insgesamt 511 Notfalleinsätzen (2020: 445) leisteten die Notfallsanitäter medizinische Hilfe. In 141 Fällen (2020: 140) der 511 Notfalleinsätze unterstützen die neun Notärzte vor Ort, stabilisierten die lebensbedrohlich Erkrankten sowie Verletzten und brachten diese anschließend in ein Krankenhaus.

Außerdem mussten insgesamt 357 Krankentransporte absolviert werden. Davon waren 115 Infektionstransporte, oftmals im Zusammenhang mit dem Verdacht oder einer bestätigten Corona-Erkrankung. (KG)