Düsseldorfer Altstadt: Gericht kippt das Alkoholverbot

Die Stadt Düsseldorf wollte mit einem Alkoholverbot in der Altstadt die Ansammlung von größeren Menschengruppen verhindern. Ein Gericht erklärte dieses Verbot nun als rechtswidrig.

Düsseldorf. Das Verwaltungsgericht hat das Alkoholverbot in der Düsseldorfer Altstadt für rechtswidrig erklärt. Die Stadt hebt das Verbot ab sofort auf.

Die Stadt Düsseldorf hebt das angeordnete Alkoholverkaufsverbot für den Verzehr außer Haus in bestimmten Teilen der Altstadt mit sofortiger Wirkung auf. Wie das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Donnerstag per Pressemitteilung mitteilte, ist das Verbot rechtswidrig und gab damit dem Eilantrag eines Einzelhändlers statt Die Stadt wollte damit größere Ansammlungen von Menschen auf den Straßen verhindern. Nun prüft Düsseldorf Alternativen.

Per Allgemeinverfügung hatte die Stadt Düsseldorf den Verkauf in der Zeit von montags bis freitags ab 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen ab 15 Uhr (bis 6 Uhr des Folgetages) verboten. „Dieses Verbot kann nach der Entscheidung des Gerichts nicht auf die Ermächtigungsgrundlage des Infektionsschutzgesetzes gestützt werden“, erklärte das Gericht. „Das Verbot sei keine notwendige Schutzmaßnahme im Sinne der Vorschrift.“ Weder der Verkauf noch der Verzehr von Alkohol außer Haus führe unmittelbar zu weiteren Infektionen, erklärte das Verwaltungsgericht.

Besser geeignet seien etwa „Zugangsbeschränkungen zur Altstadt und die Einrichtung von Sperrzonen“, um der „befürchteten Überfüllung der Altstadt entgegenzuwirken“.

Nach Aufhebung des Alkoholverbots in der Altstadt: Düsseldorf prüft weitere Möglichkeiten

„Die Landeshauptstadt prüft nun andere Möglichkeiten, um Menschenansammlungen in der Altstadt möglichst zu vermeiden“, schreibt die Stadt Düsseldorf auf der eigenen Homepage. Zudem bleibt das Verbot von Vorführungen des Programms von Fernsehsendern und Streamingdiensten auf Außenterrassen unabhängig davon bestehen. (mit dpa)

Weitere Nachrichten aus Düsseldorf gibt es hier.