Airport-Chaos: „Dieser Irrsinn muss endlich ein Ende haben“

Düsseldorf. Am Flughafen in Düsseldorf gibt es schon wieder Endlos-Schlangen an den Kontrollen. Dabei haben die Herbstferien noch gar nicht begonnen.

Der Terminal des Düsseldorfer Flughafens besticht längst nicht mehr durch seine Weitläufigkeit oder durch seine netten Cafés und Kiosks in den Galerien. Das liegt an den Menschenaufläufen. Der Terminal ist Kulisse für aberwitzig lange Schlangen von Reisenden. Immer wieder und immer häufiger findet sich eine rumorende, ungeduldige, wütende Masse in den Airport-Hallen wieder. Das ist seit vielen Monaten so, gerade zu Stoßzeiten am Morgen und ab dem Nachmittag. In den Sommerferien war es ganz schlimm, weil es viel zu wenig Personal an den Passagierkontrollen gab. Danach entschärfte sich die Situation ein wenig, aber von Normalzustand kann am größten NRW-Airport keine Rede sein.

Vergangenen Donnerstag und Freitag und auch noch am Samstag war es – begünstigt durch viele Messegäste der Glasstec – besonders schlimm: Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim berichtet von mehreren hundert Metern Schlange im Terminal und Wartezeiten bis zu zwei Stunden. „Mittlerweile hat der Flughafen reagiert und auf dem Boden Markierungen angebracht, damit sich das Chaos wenigstens ein bisschen legt“, sagt Tarim. Aber das sorge nur für eine Verlagerung des Problems, die Wartenden seien aus dem Terminal raus und stünden nun in den Galerien dicht an dicht. „Wer zu Flugsteig A will, steht in einer riesigen Schlange, die bis zum Eingang von Flugsteig B reicht, von da geht es dann zurück zu A. Das ist unfassbar.“

DSW übernahm vor zwei Jahren von Kötter

Vor zwei Jahren übernahm das in Bremen ansässige Sicherheitsunternehmen DSW die Passagierkontrollen am Düsseldorfer Flughafen. Schon vormals unter der Firma Kötter gab es immer wieder Krach. Unter DSW ist es nicht besser geworden. Das Unternehmen hat seit Anbeginn erhebliche personelle Probleme und erfüllt an vielen Tagen nicht die Personal-Anforderungen der Bundespolizei. Es gibt Tage, da fehlen an den Kontrollstellen Dutzende Mitarbeiter.

Und jetzt stehen die Herbstferien an. Der Düsseldorfer Flughafen erwartet mehr als 800.000 Reisende. Bei der Bundespolizei hofft man, dass sich das Chaos aus den Sommerferien nicht wiederholt. Denn im vergangenen Juli und August kam erschwerend hinzu, dass nicht nur Mitarbeitende an den Sicherheitskontrollen ausfielen, sondern auch am Check-in, bei der Gepäckabfertigung und sogar beim Flugpersonal selbst. Zudem sollen nun in den Herbstferien so genannte Teilbedienende eingesetzt werden, die etwa beim Einweisen der Passagiere vor den Kontrollen oder beim Rückführen leerer Gepäckwannen helfen.

Verdi-Mann kritisiert: Es werden nur Teilzeitjobs angeboten

Für Gewerkschafter Tarim ist das nur ein Hangeln von einem Problem zum anderen. „Was uns fehlt, ist eine erkennbare, nachhaltige Einstellungsoffensive der Firma DSW. In dem Bereich werden nur Teilzeitjobs angeboten. Wer soll denn da kommen?“

Die Düsseldorfer Bundestagsabgeordnete Zanda Martens (SPD) ist in Berlin bemüht, das Thema „immer und immer wieder auf der Tagesordnung zu haben“, wie sie sagt. Sie sei fortlaufend in Gesprächen mit Interessenvertretern und Verbänden, so die Berichterstatterin für Fluggastrechte im Rechtsausschuss des Bundestags, die auch im Aufsichtsrat des Airports sitzt. „Es liegt an vielen Playern, dass es in Düsseldorf nicht voran geht“, sagt Martens und nennt als erstes die privaten Sicherheitsfirmen, aber auch „die Zurückhaltung bei der NRW-Landesregierung“. Dabei gebe es schon seit langem beim Bund qua Beschluss ein Positionspapier, dass beinhalte, die Passagierabfertigung an Flughäfen in die öffentliche Hand zu legen. „Nur muss es jetzt auch endlich passieren“, so Martens.

Frankfurter Modell für SPD-Bundestagsabgeordnete nicht auf Düsseldorf übertragbar

Dem Vernehmen nach drohen jetzt DSW weitere Vertragsstrafen. Eine erste Abmahnung vom Beschaffungsamt des Bundesministeriums gab es schon für das Unternehmen. Eine weitere ist laut Tarim in Vorbereitung, „dadurch werden dann auch Zahlungen fällig, die aber wiederum Verschlusssache sind“, sagt der Verdi-Mann. Er glaubt nicht daran, dass das etwas bringt. „Eine Abmahnung hilft nichts mehr, dieser Irrsinn muss endlich ein Ende haben“, sagt Tarim. „Der Auftrag von DSW muss umgehend vom Bundesinnenministerium beendet werden.“

Dass es an Airports mit den Fluggastkontrollen funktionieren kann, zeigen die Beispiele Frankfurt und München: In der Stadt am Main ist der Flughafen selbst verantwortlich, in der bayerischen Landeshauptstadt macht es ein Tochterunternehmen des Freistaats. „Ein Konstrukt wie in Frankfurt sehe ich für Düsseldorf aber nicht“, sagt Sozialdemokratin Martens. Der Flughafenbetreiber in der NRW-Landeshauptstadt würde die Angelegenheit sicher wieder an private Subunternehmer weitergeben. „Und damit wäre niemandem geholfen.“

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf