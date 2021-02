Ätzende Graffiti: Wieder muss Haltestelle gesperrt werden

Düsseldorf. In Düsseldorf ist es erneut zu einem Fall von sogenannten Etchings gekommen. Die Rheinbahn warnt ihre Kunden vor Gesundheitsgefahren.

Wieder hat es in Düsseldorf einen Fall von ätzenden Graffitis – sogenannte Etchings – in einer Haltestelle der Rheinbahn gegeben. Wie das Unternehmen erklärte, musste die Haltestelle „Tonhalle/Ehrenhof“ am Montag für mehrere Stunden gesperrt werden.

Dies ist bereits der dritte Fall innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Donnerstag war die Haltestelle Nordstraße betroffen, am Freitag musste die Haltestelle Steinstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gesundheitsgefahr für Fahrgäste

Die Rheinbahn warnt vor einer „nicht zu unterschätzenden Gesundheitsgefahr“ für ihre Fahrgäste und sperrt und reinigt die Haltestellen sofort. Die Kosten für die Reinigung seien hoch, so eine Sprecherin, und müssten am Ende von der Allgemeinheit getragen werden. "Auch deswegen rufen wir die Öffentlichkeit dazu auf, der Polizei oder uns als Rheinbahn verdächtige Personen und Handlungen direkt zu melden."

Derzeit wertet das Unternehmen die Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras aus. Die Rheinbahn hat eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.