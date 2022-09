ADFC: „Düsseldorfs Straßen sind nicht kinderfreundlich“

Das Bündnis „Kidical Mass“ übergab vergangenen Samstag die Petition an den Mobilitätsdezernenten Jochen Kral.

Düsseldorf. Der Verein fordert die Straßen für Kinder und Jugendliche sicherer zu machen. Dazu wurden insgesamt 1381 Unterschriften gesammelt.

Kinder und Jugendliche wollen zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein -- und das sicher. Das Bündnis „Kidical Mass“ fordert gemeinsam mit dem ADFC in einer Petition, die am vergangenen Samstag an Mobilitätsdezernent Jochen Kral übergeben wurde, dass die Straßen sicherer gemacht werden.

„Infrastruktur ist für das Auto gemacht“

Doch genau das verhindert laut ADFC Düsseldorf das aktuelle Straßenverkehrsrecht. „Die Bedingungen zum Radfahren sind ausgesprochen schlecht, das wurde auch in unserem Fahrradklima-Test bestätigt“, sagt Lerke Tyra, Vorsitzende des Fahrradvereins. „Die Infrastruktur ist für das Auto gemacht, Radwege sind oft viel zu schmal, holprig oder nichtvorhanden und die Sicht wird durch parkende Autos behindert.“ Aktuell können laut ADFC Städte nicht einfach Tempo 30 einführen oder baulich getrennte Radwege einrichten. Dazu müssten sie zuerst berechtigte Begründungen finden, wenn es denn überhaupt erlaubt ist. Deshalb fordert der ADFC: Es braucht eine kinderfreundliche Reform des Straßenverkehrsrechts.

Forderung des ADFC

Und das bedarf Maßnahmen wie eine Einrichtung von temporären Spielstraßen und Schaffung von Begegnungszonen, Fahrradstraßen und Zonen ohne Autoverkehr, kindersichere Kreuzungen und Querungen, eine Abschaffung vom Parken auf den Gehwegen, eine Anordnung temporärer Durchfahrtsverbote für Autos vor Kitas und Schulen sowie geschützte Fahrradstreifen an mehrspurigen Straßen.

„Wir brauchen ein sicheres Schulradwege-Netz damit Unfälle verhindert und Elterntaxis überflüssig werden“, betont „Kidical Mass“-Initiatorin Nadja Eilers de Benavides. Um das Ziel zu erreichen, gab es bereits zwei Fahrrad-Demos und daran haben über 500 Kinder und Eltern teilgenommen.

1381 Unterschriften aus Düsseldorf

Bisher wurde die bundesweite Petition von 84.211 Menschen unterzeichnet. 1381 Unterschriften konnte dabei in Düsseldorf sammeln.

