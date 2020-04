„Absage der Euro Games in Düsseldorf wäre eine Katastrophe“

Düsseldorf. Die „Euro Games 2020“, die schwul-lesbischen Europameisterschaften, können nicht wie geplant im August starten. Ein Ausweichtermin wird gesucht.

Aus Gründen des Infektionsschutzes werden die „Euro Games 2020“ nicht wie geplant vom 5. bis zum 9. August in stattfinden können. „Dem von der Bundesregierung bis Ende August ausgeweiteten Verbot von Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie fällt damit auch das internationale, queere Sportevent zum Opfer“, sagte am Montag Götz Fellrath, Co-Geschäfsführer der „Euro Games 2020“. Das Organisationsteam prüfe derzeit eine Verschiebung.

Auch Kulturprogramm und CSD sollten parallel starten

Die Euro Games sind ein europäischer Wettbewerb von homosexuellen Sportlen in mehr als 30 Disziplinen. Sie sollten dieses Jahr erstmals in Düsseldorf stattfinden. 4000 schwule und lesbische Sportler wurden erwartet. Parallel zu den Wettbewerben sollte es ein Kulturprogramm geben, außerdem das schwul-lesbische Straßenfest „Christopher Street Day“.

„Die beschlossenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden von Euro Games 2020 Düsseldorf und der European Gay and Lesbian Sports Federation (EGLSF) voll unterstützt“, heißt es. Damit aber könne das seit Jahren vorbereitete Sportfest aber nicht wie geplant in diesem Sommer in Düsseldorf stattfinden. Seit Beginn der Corona-Krise steht die EGLSF in enger Kommunikation mit den Düsseldorfer Organisationsteam der Euro Games und arbeitet an einer Lösung zur Aufrechterhaltung von Euro Games in Düsseldorf.

Euro Games 2021 und 2022 sind schon terminiert

Deswegen, so wurde am Montag klar gestellt, handelt es sich beider aktuellen Entscheidung nicht um eine Absage der Euro Games 2020: „Vielmehr wird derzeit über eine Terminverschiebung nachgedacht.“ Das aber ist keine leichte Aufgabe, weil die Euro Games für 2021und 2022 bereits terminiert sind. Im August nächsten Jahres sollen sie in Kopenhagen stattfinden, und Nijmegen bereitet sich schon auf die Spiele in 2022 vor.

„Düsseldorf hat vor vier Jahren den Zuschlag für die Euro Games 2020 erhalten. Die Vereine und zahlreiche ehrenamtliche Organisatoren arbeiten seit Jahren intensiv daran, die Spiele in Düsseldorf auszurichten. Eine komplette Absage der Veranstaltung wäre daher eine Katastrophe für unser Team“, sagt Götz Fellrath. Wie eine Verschiebung der „Euro Games 2020 Düsseldorf“ aussehen könnte, sei derzeit noch nicht klar. Aber, so Fellrath: „Eine Absage der Euro Games in Düsseldorf ist die denkbar schlechteste Lösung.“