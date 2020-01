In Fahrtrichtung Düsseldorf wurde der A46-Tunnel am Dienstagmorgen gesperrt (Archivbild).

Düsseldorf. Autofahrer auf der A46 brauchen Dienstag Geduld: Nach einem Unfall bei Erkrath wurde nun auch der A46-Tunnel in Düsseldorf stadteinwärts gesperrt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

A46-Tunnel in Düsseldorf stadteinwärts nach Unfall gesperrt

Der Universitätstunnel der A46 ist in Düsseldorf nach einem Unfall stadteinwärts gesperrt worden. „Der Tunnel ist dicht“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Auto mit zwei Lkw kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in Fahrtrichtung Neuss an einem Stauende.

Die Fahrerin des Pkw wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt und schwer. Der Universitätstunnel in Richtung Neuss ist komplett gesperrt. Der Verkehr wird ab den Anschlussstellen Universität / Eller und Wersten abgeleitet. Die Umweltspur wurde in dem Bereich in Abstimmung mit der Stadt temporär aufgehoben.

Pendler auf der A46 zwischen Wuppertal und Düsseldorf brauchen viel Geduld

Die A46 in Düsseldorf ist eine stark befahrene Verkehrsachse, die viele Pendler aus Richtung Wuppertal kommend für ihren Arbeitsweg nutzen.

Diese sind am Dienstag ohnehin leidgeprüft: Am Morgen hatte es bereits bei Erkrath auf der A46 einen Unfall in Richtung Düsseldorf gegeben. Zwei Menschen wurden verletzt.