80.000 Euro Schaden bei Brand bei Düsseldorfer Zahnarzt

Die Düsseldorfer Feuerwehr hatte den Brand in einer Zahnarztwerkstatt schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 80.000 Euro.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Feuerwehr verhinderte das Übergreifen des Feuers auf weitere Bereiche des Gebäudes in der Altstadt.

Am Freitagabend brannte es in einer Zahnarztwerkstatt in der Düsseldorfer Altstadt. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Ausbreitung von Feuer und Rauch auf weitere Bereiche des Gebäudes fand nicht statt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 80.000 Euro.

Brandursache ist noch unklar

Am späten Freitagabend wurde der Feuerwehr Leitstelle ein Brand im Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Neustraße gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Die Werkstatt und der angrenzende Praxisbereich wurden auf Personen kontrolliert. Abschließend befreite die Feuerwehr die Räumlichkeiten noch vom giftigen Rauch. Die Brandursache ist noch unklar.