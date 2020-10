313.337 Menschen pendeln nach Düsseldorf

Düsseldorf. Der Landesbetrieb IT.NRW hat eine neue Statistik herausgegeben. Nach Düsseldorf pendeln mehr Menschen ein, als zum Arbeiten rausfahren,

4,8 Millionen der 9,3 Millionen Erwerbstätigen in NRW pendelten im Jahr 2019 arbeitstäglich über die Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit. Wie das Statistisches Landesamt mitteilt, pendelten allein nach Köln (352.529), Düsseldorf (313.337) und Essen (156.273) zusammen täglich mehr als 822.000 Erwerbstätige. Die Pendlermobilität konzentrierte sich auf die nordrhein-westfälischen Hauptverkehrsachsen: Die Nord-Süd-Achse von Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach Dortmund und Bielefeld.

Es pendeln mehr Menschen ein als aus

Zu den 313.337 Personen, die über die Kreis- bzw. Gemeindegrenze nach Düsseldorf einpendeln, kommen 226.337 Menschen hinzu, die innerhalb des Kreises bzw. der Gemeinde in die Stadt zum Arbeiten fahren. Mit einer Einpendlerquote – also dem Anteil der Einpendler an den Erwerbstätigen am Arbeitsort – von 58 Prozent liegt Düsseldorf bei den Großstädten auf Rang 4. Platz 1 belegt Neuss mit einer Quote von 61,2 Prozent.

Bei den Auspendlern belegt Düsseldorf lediglich Rang 25 bei den Großstädten mit einer Quote von 32,3 Prozent. 107.895 Düsseldorfer fahren zum Arbeiten über die Kreis- bzw. Gemeindegrenze hinaus, 226.535 Bürger fahren von hier zu einem Arbeitsplatz innerhalb der Kreis- und Gemeindegrenzen.

So sieht es im Kreis Mettmann aus

In den Kreis Mettmann pendeln 122.959 Menschen über die Kreis- und Gemeindegrenze ein, sowie innerhalb dieser Grenze zusätzliche 129.498 Personen. Das ergibt eine Einpendlerquote von 48,7 Prozent.

Bei den Auspendlern sind es 121.207 Menschen über, und 129.498 innerhalb der Kreis- und Gemeindegrenzen. Die Auspendlerquote beträgt dort 48,3 Prozent. Es pendeln also fast genauso viele Menschen in den Kreis wie sie zur Arbeit rausfahren.

Allein nach Erkrath kommen 17.565 Menschen zum Arbeiten, 21.457 fahren jedoch auch in eine andere Stadt. In Hilden sind es sogar 31.474 Menschen, die in die Stadt kommen, 29.435 gehen außerhalb arbeiten.

Die Angaben stammen aus der „Pendlerrechnung NRW 2019”, deren Ergebnisse IT.NRW unter http://url.nrw/LDB_Pendler bereitgestellt hat. Hier können Pendlerverflechtungen zwischen einzelnen Städten und Gemeinden abgerufen werden. Für jede Gemeinde sind auch weitere Daten zu Merkmalen der Pendler abrufbar. (KG)