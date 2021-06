2,4 Prozent weniger Erwerbslose in Düsseldorf

Düsseldorf. Gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Schon im fünften Monat in Folge ist die Arbeitslosigkeitin Düsseldorf leicht rückläufig.

Im fünften Monat in Folge ist die Arbeitslosigkeitin Düsseldorf leicht rückläufig. War die Zahl der Arbeitslosen nach Ende des ersten pandemiebedingten Lockdowns bis Dezember 2020 bereits wieder auf 27.743 zurückgegangen, so stieg sie Anfang des zweiten Lockdowns im Januar 2021 erneut an. „Zum Jahreswechsel hatte Düsseldorf ein deutliches Plus von 1.440 Arbeitslosen zu verzeichnen. Glücklicherweise ist das bis Juni nun vollständig zurückgegangen“, erklärt Birgitta Kubsch von Harten, Leiterin der Agentur für Arbeit Düsseldorf. „Insgesamt sind jetzt sogar 1.713 Frauen und Männer weniger arbeitslos als im Januar.“

Damals war mit 29.183 Arbeitslosen der bisherige Jahreshöchststand erreicht worden. Aktuell hat die Arbeitsagentur Düsseldorf 27.470 Arbeitslose registriert, was 489 Personen oder 1,7 Prozent weniger als im Mai 2021 sowie 665 Personen oder 2,4 Prozent weniger als im Juni 2020 sind.

1.684 Ausbildungsstellen unbesetzt

Eine positive Bewegung gibt es auch auf dem Ausbildungsmarkt. Die Unternehmen in Düsseldorf haben im Juni,verglichen mit dem Vormonat, noch einmal 185 zusätzliche Ausbildungsstellen gemeldet, um sich die Fachkräfte der Zukunft zu sichern. Und von den jungen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern haben sich im Juni noch einmal weitere 265 bei der Berufsberatung für eine Vermittlung in eine Ausbildung registrieren lassen.

Aktuell sind noch 1684 Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Corona-Pandemie sei kein Hemmnis, vielmehr bieten die Unternehmen aktuell noch einmal mehr Chancen für einen Start ins Berufsleben. Erreichbar ist die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Düsseldorf unter 0211-6922910 oder per E-Mail an Duesseldorf.Ausbildung@arbeitsagentur.de.

3093 junge Menschen haben sich bis Juni 2021 bei der Berufsberatung für eine Vermittlung in eine Ausbildung als Bewerberinnen und Bewerber registrieren lassen.

