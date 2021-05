125 Jahre Leidenschaft

Warum es am Ende viel mehr Spaß macht, ein Fortuna-Fan zu sein – auch wenn es oft wehtut. Und warum eine Relegationsspiel eigentlich traurig wäre.

Es passt zur unserer Fortuna, dass die Coronakrise ausgerechnet im Jubiläumsjahr größere Feierlichkeiten verhindert. Wer an den Düsseldorfer Traditionsclub denkt, der denkt immer auch an Pleiten, Pech und Pannen. Ich bin mit der Fortuna seit gut 40 Jahren auf verschiedenste Weise verbunden. Und ganz ehrlich: Ich habe nur wenig Spiele der Rot-Weißen gesehen, in denen ich mich nicht aufgeregt habe über irgendetwas.

Aber genau das macht diesen Verein aus. Leidenschaft tut eben auch weh. Als Fortuna-Fan brauchst Du keine Angst vor den Krisen im Leben zu haben. Denn Du hast sie alle schon mit dem Deinem Lieblingsclub durchgemacht.

Genau deshalb muss es auch so furchtbar sein, als Anhänger von Bayern München durchs Leben zu gehen: Du bist Opportunist, stumpfst emotional komplett ab, weil Deine Mannschaft immer gewinnt. Da gerät das Blut erst wieder im Champions-League-Viertelfinale in Wallung. Wie langweilig.

Apropos Langeweile: Hoffentlich können wir unsere Fortuna bald wieder in der Arena anfeuern. Die Mannschaft braucht die Unterstützung ihrer Fans. Wäre traurig, jetzt eine Relegation gegen Köln oder Hertha BSC ohne Zuschauer zu spielen – so ganz ohne Platzsturm.

