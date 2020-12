12.600 FFP-Masken aus Düsseldorf für Geflüchtete auf Lesbos

Düsseldorf Der Caritasverband Düsseldorf hat Anfang Dezember eine große Lieferung nach Griechenland geschickt. Jetzt ist sie endlich angekommen.

Hilfe für tausende Geflüchtete: 12.600 FFP2-Masken, die der Caritasverband Düsseldorf Anfang Dezember per Spedition nach Griechenland geschickt hatte, kamen jetzt auf Lesbos an. Die Masken werden dort dringend gebraucht, um die Corona-Infektionen einzudämmen, die in den vergangenen Wochen im Flüchtlingslager deutlich zugenommen haben.

Masken werden im Lager dringend gebraucht

Im November wurde vom Bundesgesundheitsministerium eine Spende von 9000 Masken an den Düsseldorfer Caritasdirektor Henric Peeters übergeben. Der Caritasverband legte dann 3.600 Masken aus eigenem Bestand dazu. „Wir hoffen, dass so - neben den katastrophalen Bedingungen im Flüchtlingslager - das Risiko einer Infektion zumindest minimiert werden kann“, so Peeters.