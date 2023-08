Zwei gestohlene Welpen in Dortmunder Schrebergarten gefunden

Acht Hundwelpen sind in Ascheberg im südlichen Münsterland gestohlen worden. Zwei fand die Polizei nun in einem Schrebergarten in Dortmund (Symbolfoto).

Dortmund. Einem Züchter in Ascheberg sind insgesamt acht junge Hunde gestohlen worden. Ist ein schwarzer Kastenwagen aus Dortmund eine heiße Spur?

Tatort Ascheberg im südlichen Münsterland: In der Nacht zu Samstag (12.8) sind acht Hundewelpen - fünf Labrador-Retriever-Welpen (zwei braune und drei blonde) und drei Golden-Retriever-Welpen - von einem Hof in Ascheberg-Herbern gestohlen worden. Zwei von ihnen wurden Donnerstagnachmittag in einem Schrebergarten in Dortmund gefunden.

Um welchen Schrebergarten es sich handelt oder in welchem Stadtteil er liegt, will die Polizei Coesfeld wegen der laufenden Ermittlungen nicht sagen. Tatverdächtige seien im Schrebergarten aber nicht angetroffen worden.

Zwei weitere Hunde wurden gefunden, weil sich deren Käufer bei der Polizei gemeldet hatten. Hilfreich war, dass der Züchter die neun Wochen alten Tiere bereits mit Chips zur Identifizierung versehen hatte. Beim Auslesen der Chips beim Tierarzt wurden die Käufer dann stutzig: Ihre Welpen waren als gestohlen gemeldet. Die Käufer gaben Hinweise auf den Aufenthalts- und Übergabeort der Welpen. So stieß die Polizei auf zwei Tatverdächtige.

Um welche der beiden Rassen es sich bei den insgesamt vier wieder aufgetauchten Welpen handelt, will die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Jetzt überprüft die Polizei, ob die beiden Tatverdächtigen dieselben sind, die dem Züchter am Wochenende in der Nähe des Hofs auffielen. Am Samstag (12.8.) parkte dort gegen 23.45 Uhr ein schwarzer Kastenwagen mit Dortmunder-Kennzeichen. Ebenfalls mit einem schwarzen Kastenwagen kamen zwei potenzielle Welpen-Käufer, ein Mann und eine Frau, zum Hof. Die beiden kamen dem Züchter verdächtig vor.

Welpen gestohlen: Polizei gibt Beschreibung zweier Verdächtiger heraus

Die Polizei Coesfeld gab folgende Beschreibung des Duos, das den Züchter stutzig machte, heraus:

Der Mann: ungefähr 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, sehr athletisch gebaut. Er hatte ein größeres Tattoo am Bein. Er soll so gut wie kein Deutsch gesprochen haben.

ungefähr 1,85 Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, sehr athletisch gebaut. Er hatte ein größeres Tattoo am Bein. Er soll so gut wie kein Deutsch gesprochen haben. Die Frau: hellbraune bis blonde Haare, um die 30 bis 40 Jahre alt, fast überall am Körper Tattoos, außer im Gesicht. Sie soll fließend Deutsch gesprochen haben.

Gestohlene Welpen: Informationen zum Welpenhandel online beim Landwirtschaftsministerium

Vier Welpen sind immer noch unauffindbar: Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591/79 30.

Glück im Unglück: Obwohl die zwei Welpen, die schon verkauft worden waren, rechtlich dem Züchter gehören, dürfen sie jetzt erst einmal bei den Käufern bleiben, berichtet die Polizei auf Anfrage. Das ist stressfreier für die jungen Tiere.

Informationen über Welpenhandel hat das Bundeslandwirtschafts-Ministerium auf seiner Internetseite zusammengetragen. (JaK)

