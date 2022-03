Dortmunder Zwangsversteigerungen: Diese Häuser sind zu haben

Häuser sind in Dortmund keine Schnäppchen mehr: Die steigenden Immobilienpreise machen auch Zwangsversteigerungen teuer.

Dortmund. Wohnung, Ladenlokale, Reihenhaus: In Dortmund sollen im März mehrere Objekte zwangsversteigert werden. Diese Objekte kommen unter den Hammer.

Das Amtsgericht Dortmund hat für März drei Objekte auf der Liste der Zwangsversteigerungen. Alle drei Termine sind für den 23. März angesetzt.

Aber Vorsicht: Schnäppchen sind zwangsversteigerte Immobilien in Dortmund längst nicht mehr. Die massiv gestiegenen Preise für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen haben auch die Versteigerung der Häuser drastisch verteuert.

Trotzdem sollten Hauskauf-Interessierte die Hoffnung nicht aufgeben: Beim Amtsgericht Dortmund kommen jeden Monat neue Zwangsversteigerungen dazu. Das sind die aktuell geplanten Termine im März.

Zwangsversteigerungen in Dortmund – aktuelle Termine im März:

Reihenhaus: Im ersten Termin kommt ein Reihenendhaus in Lütgendortmund unter den Hammer. Verkehrswert: 283.000 Euro. Das unterkellerte Haus (Baujahr 1991) an der beschaulichen Potthöferei hat 114qm und steht auf einem Erbbau-Grundstück. Hinter dem Haus liegt ein kleiner, schmaler Garten mit Terrasse.

Geschäftshaus: Im zweiten Termin wird ein Gewerbeobjekt im Zentrum von Huckarde versteigert. Das Büro- und Geschäftshaus (Baubeginn 1971) hat 2000qm Nutzfläche und eine Tiefgarage mit 41 Stellplätzen. Der geschätzte Verkehrswert liegt bei knapp 3 Millionen Euro. Mieter an der Rahmer Straße sind unter anderem dm und Netto.

Eigentumswohnungen: Im dritten Termin geht es um zwei nebeneinanderliegende Eigentumswohnungen am Körner Hellweg in Körne. Die Wohnungen in einem Gründerzeit-Altbau sind 49 und 52qm groß, der geschätzte Wert liegt zusammen bei 163.000 Euro. Balkon oder Garten gibt es nicht, aber zwei Stellplätze im Hof.

