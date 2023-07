Zum dritten Mal beim Juicy Beats – jetzt wollen SDP Ameisen

Dortmund. SDP interviewen sich beim "Juicy Beats" einfach selbst – mit unsortierten Fragen aus unserem Zauberhut. Aber was hat's mit den Ameisen auf sich?

SDP gehören zum den alten Festival-Hasen beim Juicy Beats. Dreimal waren sie seit 2015 schon in Dortmund – und kommen bestimmt wieder. Wir haben den Berliner Jungs am Samstag vor ihrem Auftritt ein Säckchen voller Fragen hingestellt. Diese Zettel zogen Vincent und Dag-Alexis aus dem Zauberhut:

Was darf bei euch Backstage nicht fehlen?

Dag-Alexis: Da gibt's eine ganze Menge, was sich über die Jahre etabliert hat. Eine angenehme Beleuchtung ist schön, Grünpflanzen sind auch sehr beliebt. Was fällt dir so ein?

Vincent: Wir haben heute ganz besondere Gäste: Wir haben einen kleinen Ameisenstaat hier direkt vor unserem Backstage gefunden. Den Bereich haben wir abgesperrt und die Ameisen mit diversen Sachen gefüttert. Ich hätte jetzt gerne immer Ameisen im Backstage. Hebt die Stimmung.

Ihr seid schon dreimal beim "Juicy Beats" aufgetreten. Was macht das Festival aus?

Vincent: Man darf ja eigentlich nicht bewerten, ob man ein Festival lieber mag oder weniger. Aber man hat natürlich seine Festival-Lieblinge, und das Juicy Beats ist eins unserer absoluten Lieblingsfestivals. Wir bringen übrigens seit Jahren den selben Fotografen mit – Arne, der ist fester Bestandteil der Crew. Und Arne haben wir 2015, als wir das erste Mal beim Juicy Beats aufgetreten sind, hier im Backstage kennengelernt. Ohne Juicy Beats würde es diese ganzen Fotos von uns nicht geben.

Mit wem würdet ihr backstage gerne mal eine Party feiern?

Dag-Alexis: Falco oder Rio Reiser.

Welche Fraktion seid ihr: Camping oder Hotel?

Vincent: Ich find beides geil. Wir beide haben auf dem "Splash" schon mal zusammen gecampt. Und es gibt ja leider diese goldene Regel, dass wenn man beim Festival campt, es entweder eine Schlammschlacht ist oder so heiß, dass alle verbrennen. Dazwischen hab ich noch nie was erlebt. Hotelzimmer haben natürlich auch ihre Vorzüge, aber Campingplatz ist auf jeden Fall lustiger.

Habt ihr Rituale vor der Show?

Dag-Alexis: Ja, wir fangen beide eine Stunde vor der Show an, uns körperlich und stimmlich warmzumachen. Und wir trinken immer einen Ingwer-Shot – aber mittlerweile ohne Alkohol.

Vincent: Ja, unsere Rituale sind alkoholreduzierter geworden über die Jahre.

Beschreibt den ersten Moment, wenn ihr eine Bühne betretet?

Vincent: Unsere Shows fangen in der Regel ja so an, dass wir ihnter einem Vorhang sind, der dann fällt. Dadurch ist das ein sehr heftiger Moment, weil man sich nicht langsam dran gewöhnen kann: "Jetzt gehe ich auf die Bühne und sehe das erste Publikum." Ehrlich gesagt versuche ich schon eine Stunde vorher irgendwie auf die Bühne zu gehen, damit es mich nicht komplett überwältig. Dieses eiskalte "gerade sitzt du noch beim Interview und dann fällt der Vorhang" ist mir ein bisschen zu heftig.

