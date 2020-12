Zug steht 200 Meter vor Bahnhof Schwerte – stundenlang

Schwerte. Stundenlang saßen etwa 70 Reisende am Montag in einem Zug der Eurobahn in Schwerte fest – knapp vor dem Bahnhof. Evakuiert wurde erst später.

Ein Zug der Eurobahn ist am Montagnachmittag kurz vor dem Schwerter Bahnhof liegen geblieben. Etwa 70 Reisende saßen stundenlang in der Bahn (Hamm–Venlo) fest.

Ein technischer Defekt hatte den Zugführer gegen 14.30 Uhr gezwungen, aus Sicherheitsgründen auf freier Strecke zu stoppen. Das Technik-Team der Eurobahn machte sich an die Reparatur – aber das brauchte viel Zeit. Da eine Reparatur aber anders als erwartet unmöglich war, sollte die Bahn abgeschleppt werden. Allerdings stellte sich nach dem Ankoppeln an den Abschlepp-Zug heraus: Der technische Defekt hatte auch die Bremsen blockiert. Es sollte also noch länger dauern.

Fahrgäste wählten nach knapp drei Stunden den Notruf

Die Fahrgäste seien immer wieder über den Stand der Dinge informiert worden, beteuert eine Sprecherin der Eurobahn. Und dennoch: Gegen 17.15 Uhr wählte einer der Reisenden den Notruf. Erst dann kam für die Passagiere Bewegung in die Sache – die Bundespolizei aus Hagen machte sich auf Richtung Schwerte. Kurz darauf traf das Notfall-Team der Eurobahn in Schwerte ein.

Gemeinsam evakuierten Eurobahn, Feuerwehr und Bundespolizei endlich den Zug. Die Reisenden wurden über die Gleise zum Bahnhof geführt. „Egal ob 10 oder 1000 Meter – niemand darf allein durchs Gleisbett“, so die Sprecherin.

Bahnverkehr rund um Schwerte gestört

Verletzt wurde niemand. Nur die Nerven lagen blank. Zudem störte die liegen gebliebene Bahn auch nachfolgende Züge – es kam zu Ausfällen und Verspätungen.