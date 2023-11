Zoo Dortmund: Alles rund um Preise, Öffnungszeiten und Tiere

Dortmund. Der Dortmunder Zoo ist ein tolles Ausflugsziel in NRW für Familien mit Kindern. Hier finden Eltern alle Infos für den nächsten Zoobesuch.

Im Zoo Dortmund leben rund 1600 Tiere auf 28 Hektar.

leben rund 1600 Tiere auf 28 Hektar. Die Eintrittspreise sind günstig : Damit ist der Zoo Dortmund ein toller Freizeittipp für Familien aus dem Ruhrgebiet und ganz NRW.

: Damit ist der ein toller für Familien aus dem Ruhrgebiet und ganz NRW. In unserem Überblick gibt es Infos zu Preisen, Öffnungszeiten und Führungen im Zoo Dortmund.

Rund 1600 Tiere von 173 verschiedenen Arten auf 28 Hektar: Der Zoo Dortmund bietet ein spannendes Angebot und ist ein gutes Ausflugsziel für Familien aus dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen. Zudem leistet der Zoo einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Artenschutz und unterstützt aktiv verschiedene Projekte.

Wir haben alle Infos zusammengefasst, die vor dem Besuch interessant sind: Wie teuer ist der Eintritt? Wann hat der Zoo geöffnet? Was für Führungen gibt es? Alle Antworten im Überblick.

Der Dortmunder Zoo bietet Jahreskarten an. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Zoo Dortmund: Günstiger Eintritt

Tageskarten für den Zoo Dortmund kosten für Erwachsene 7 Euro und ermäßigt 4,50 Euro (für Kinder von 4 bis 17 Jahren, Schüler, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende und FÖJer). Wer den Dortmund-Pass besitzt, muss nur einen Euro zahlen. Für Gruppen gibt es ebenfalls ermäßigte Preise.

Kinder unter 4 Jahren, behindertenbegleitende Personen, Begleitpersonen von Kindergarten- und Schulgruppen und Zoofreunde-Mitglieder zahlen keinen Eintritt.

Nashörner sind ebenfalls Teil des Zoos in Dortmund. Foto: FUNKE Foto Service

Was kostet die Jahreskarte für den Dortmunder Zoo?

Der Dortmunder Zoo bietet auch Jahreskarten an. Im Normaltarif kosten diese 52 Euro für Erwachsene, ermäßigt 28 Euro. Dortmund-Pass-Inhabende zahlen 13 Euro. Die Karten sind ab Kaufdatum 12 Monate gültig.

Weitere Informationen zu den Tickets gibt es hier.

Wann öffnet der Zoo Dortmund?

Die täglichen Öffnungszeiten des Dortmunder Zoos hängen von der Saison ab:

1. bis 31. Oktober: 9 bis 17.30 Uhr (Kassenschluss 17 Uhr)

1. November bis 29. Februar: 9 bis 16.30 Uhr (Kassenschluss 16 Uhr)

1. bis 31. März: 9 bis 17.30 Uhr (Kassenschluss 17 Uhr)

1. April bis 30. September: 9 bis 18.30 Uhr (Kassenschluss 18 Uhr)

In den Sommermonaten ist der Eingang Zillestraße an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien unter der Woche geöffnet, im Winter dauerhaft geschlossen.

Zoo Dortmund: So klappt es mit der Anreise

Mit dem Bus: Es fahren mehrere Buslinien zum Zoo Dortmund . Die Linien 438, 443 und 447 halten in der Nähe an der Endhaltestelle "Hacheney". Die Linien 440 und 450/518 fahren bis zur Haltestelle "Mergelteichstraße/Zoo" und die Linie 449 hält an der Endhaltestelle "Zoo".

Es fahren mehrere Buslinien zum . Die Linien 438, 443 und 447 halten in der Nähe an der Endhaltestelle "Hacheney". Die Linien 440 und 450/518 fahren bis zur Haltestelle "Mergelteichstraße/Zoo" und die Linie 449 hält an der Endhaltestelle "Zoo". Mit der Bahn: Mit der Volmetalbahn RB53 in Richtung Lüdenscheid/Hagen an der Haltestelle "Dortmund Tierpark" aussteigen. Wer mit der S-Bahn anreist, steigt am Dortmunder Hauptbahnhof am besten in die U49 Richtung Hacheney um.

Mit der in Richtung Lüdenscheid/Hagen an der Haltestelle "Dortmund Tierpark" aussteigen. Wer mit der anreist, steigt am Dortmunder Hauptbahnhof am besten in die U49 Richtung Hacheney um. Mit dem Auto: Aus mehreren Richtungen erfolgt die Anreise am besten über die B45 - dort die Ausfahrt I Richtung DO-Mitte/DO-Hörde/DO-Brünninghausen/Rombergpark/Phoenix West oder Ausfahrt II Wellinghofen/Zoo nehmen. Im Stadtgebiet ist der Zoo ausgeschildert, Parkplätze stehen zur Verfügung.

Für's Navi lautet die Adresse: Mergelteichstr. 80, 44225 Dortmund.

Wann werden die Tiere im Zoo Dortmund gefüttert?

Wer den Tierpflegern bei der Fütterung zuschauen will, kann dies im Dortmunder Zoo tun. Um 11 Uhr werden die die Giraffen und Pinguine gefüttert. Um 13.30 Uhr bekommen die Zwergotter und Kleinen Pandas ihr Futter. Dann folgen unter anderem Orang-Utans (14 Uhr) und Ameisenbären (16.30 Uhr).

Die Zwergplumporis im Dortmunder Zoo locken viele Besucherinnen und Besucher an. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

Die Artenschutzprojekte im Dortmunder Zoo

Der Zoo Dortmund beteiligt sich am Natur- und Artenschutz auf der ganzen Welt. So nimmt er an zahlreichen Programmen zur Erhaltungszucht teil. So kann das Überleben bedrohter Arten in Menschenobhut (ex situ) sichergestellt werden. Außerdem unterstützt der Zoo Dortmund zahlreiche Artenschutzprojekte, unter anderem auch mit dem WWF.

Diese Führungen bietet der Zoo Dortmund

Der Dortmunder Zoo bietet verschiedene Zoo-Führungen an, die individuell an die Interessen angepasst werden können. Auch Gruppenführungen sind buchbar. Außerdem werden jeden dritten Freitag im Monat Abendspaziergänge angeboten. Diese dauern etwa 90 Minuten und Kosten 19,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Es gibt keine Abendkasse - die Tickets müssen im Online-Ticketsystem gekauft werden.

Weitere Infos dazu erteilt das Zoo-Info-Team montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter 0231 5028628 oder per Mail an zoo-info@dortmund.de

Besondere Aktivitäten im Dortmunder Zoo

Wer einmal einen besonderen Tag im Zoo verbringen will, kann dies in Dortmund tun. Folgende Angebote gibt es:

Kindergeburtstag

Junggesellen-Abschied

Seniorenvortrag

Erlebnistag Tierpflege

Wer sich für die Angebote interessiert, muss ein Online-Formular im Serviceportal der Stadt Dortmund ausfüllen.

Zoos in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

