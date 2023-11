Zimmerbrand in Dortmund: Feuerwehr rettet zwei Katzenbabys

Die Dortmunder Feuerwehr hat bei einem Zimmerbrand in einer Erdgeschosswohnung am Montag zwei Katzenbabys gerettet. Der Brand lag versteckt und machte den Einsatz kniffliger als gedacht.

Wie die Feuerwehr Dortmund mitteilte, hat es am Montagabend (13. November) im Stadtteil Eving gebrannt. Gegen 18.40 Uhr ging der Notruf von der Kemminghauser Straße bei der Leitstelle ein. Ein Anwohner meldeten dort eine Wohnung, aus der Rauch stieg. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Bewohner schon unverletzt aus dem Haus raus. Nur zwei Katzenbabys, die im zweiten Obergeschoss noch festsaßen, musste die Feuerwehr aus dem Rauch befreien. Dieser war bereits durch das ganze Haus gezogen.

Der Rauch entstand durch ein Feuer in einer Erdgeschosswohnung. Diesen aber zu lokalisieren, war für die Dortmunder Feuerwehr nicht einfach. Der Anrufer hatte beim Notruf einen Kabelbrand vermutet, weswegen die Feuerwehr in den Einsatz ging. Deswegen schalteten sie zusätzlich den Strom im gesamten Haus ab. Nach dem Öffnen einiger Fenster zum Lüften entdeckten sie aber den tatsächlichen Brandraum. Dieser lag etwas versteckt und hatte nur einen Zugang, der hinter einem anderen Raum lag. Mit 20 Einsatzkräften löschte die Feuerwehr den Brand und entlüftete das Haus mittels eines Hochleistungslüfters. Die Brandursache wird jetzt ermittelt. (red)

