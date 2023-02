Zeugen finden 15-Jährige nach vermutetem Sexualdelikt

Polizeieinsatz in Dortmund-Lütgendortmund (Symbolbild)

Dortmund. Die Dortmunder Polizei sucht Hinweise nach einem Vorfall im Rauhen Holz. Eine 15-Jährige war überfallen worden – und verlor das Bewusstsein.

Eine Jugendliche (15) ist am Mittwochabend in Dortmund-Lütgendortmund von einem unbekannten Mann angegangen worden. Die Polizei geht von einem Sexualdelikt, schreibt die Behörde in einer Mitteilung.

Die junge Dortmunderin war gegen 20 Uhr auf einem Waldweg durchs Rauhe Holz unterwegs (Karinstraße Richtung Ostholzstraße), als sie plötzlich ein Unbekannter von hinten griff. Dann habe die 15-Jährige das Bewusstsein verloren, schreibt die Polizei weiter.

Jugendliche wird ohnmächtig – Zeugen finden sie später

Zeugen fanden sie gegen 21.50 Uhr in der Nähe einer Parkbank. Ein Rettungswagen brachte den Teenager zur ambulanten Behandlung sicherheitshalber ins Krankenhaus.

Die Beamtinnen und Beamten der Wache Lütgendortmund seien sensibilisiert und hätten den Bereich rund um das Waldstück "verstärkt im Fokus", betont die Polizei.

Polizei sucht Hinweise und einen weiteren Mann

Die Polizei sucht dringend Zeugen und Zeuginnen, die sich zwischen 20 und 22 Uhr dort aufgehalten haben. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Die Polizei sucht zudem einen Mann, der gegen 22 Uhr an der Ecke Ostholzstraße/Baerweg stand. Er habe einen der Zeugen gefragt, ob er helfen könne, schreibt die Polizei. Auch er könnte ein Zeuge sein. Hinweise an die Polizei unter: 0231/1327441.

