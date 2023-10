Zehn Männer attackieren Dortmunder (26) im Unionviertel

Dortmund. Mehrere Männer haben am Samstagabend einen Dortmunder (26) an der Rheinischen Straße überfallen. Er kam gerade von einer Halloween-Party.

Nach einem schweren Raub im Unionviertel sucht die Polizei Dortmund nach Hinweisen auf die Täter. In der Nacht zu Samstag sollen sie einen Mann (26) auf der Rheinischen Straße überfallen haben – bis zu zehn Männer sollen beteiligt gewesen sein.

Gegen 1.50 Uhr am frühen Samstagmorgen sei der Dortmunder von einer Halloween-Party im Westfalenkolleg nach Hause gegangen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Schon vor dem Eingang der Schule seien mehrere Personen auf ihn losgegangen. Der Angriff sei auf der Rheinischen Straße fortgesetzt worden.

Bis zu zehn Männer klauten dem Partygast Lederjacke, Geldbörse und Handy. Dabei gingen sie äußerst brutal vor, schreibt die Polizei weiter: Mindestens einen heftigen Schlag mit einer Flasche bekam der Mann auf den Kopf. Zeitweise verlor er sogar das Bewusstsein.

Alle Täter flüchteten unerkannt. Der Verletzte bekam auf der Unionstraße Hilfe von mehreren Passanten und kam ins Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise zu Tat und Tätern. Wer kann Angaben machen? Info an die Polizei: 0231/1327441

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.