Zehn Hunde an einem Morgen: Feuerwehr rettet mehrere Tiere

Dortmund. Die Dortmunder Feuerwehr hat am Donnerstagmorgen gleich zehnfach Schutzengel gespielt. Sie rettete mehrere Hunde aus verschiedenen Situationen.

Gleich zehn Hunde hat die Dortmunder Feuerwehr am Donnerstagmorgen aus misslichen Lagen befreit, wie die Feuerwehr am späten Mittag berichtete. Die Gründe der zwei Einsätze waren sehr unterschiedlich.

Hund in Dachrinne entdeckt: Im Haus wartet ein ganzes Rudel

Noch vor 7 Uhr meldeten Anwohner aus der Stahlwerkstraße einen bellenden Hund, der in einer Dachrinne sitze. Mit einer Drehleiter konnten die Einsatzkräfte den Hund retten. Auf das Klingeln der Wohnungstür reagierte niemand. Die Rettungskräfte befürchteten, dass jemand hilflos in der Wohnung liegen könnte.

Stattdessen fanden sie dort sieben Hundewelpen und einen weiteren ausgewachsenen Hund. Die Polizei ermittelt, wo sich der Eigentümer befindet und wie der Hund in die Dachrinne kam. Ein Fahrzeug für Tiertransporte brachte die neun Hunde in eine vorübergehende Unterkunft.

Fünf Wochen alt: Tierbaby war über drei Meter in die Tiefe gefallen

Der zweite Einsatz folgte um 8.20 Uhr in der Eichwaldstraße in Husen. Ein fünf Wochen alter Labradorwelpe war in einen 3,5 Meter tiefen Pumpenschacht mit 40 Zentimeter Durchmesser gefallen. Das kalte Wasser im Schacht machte dem kleinen Hund zu schaffen. Erste Versuche, das Tier mit Stange und Eimer zu retten, scheiterten.

Daraufhin versuchten die Brandschützer, den Körper mit einer Schlaufe in einer Feuerwehrleine zu greifen und den Hund hochzuziehen. Das gelang ihnen schließlich und die Besitzer konnten ihren Liebling wieder wohlauf in die Arme schließen. (red)

