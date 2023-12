Wohnungsbrand in Dortmund: Mieter stirbt

Als die Feuerwehr an der Zimmerstraße in Mitte Nord ankam, drangen bereits Feuer und Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss.

Dortmund Bei einem Brand in einer Dortmunder Dachgeschosswohnung haben Einsatzkräfte einen toten Mann gefunden. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Dortmund ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, handelt es sich vermutlich um den Mieter der Wohnung.

Als die Einsatzkräfte kurz nach 22 Uhr an der Zimmerstraße in Mitte-Nord ankamen, drangen bereits Feuer und Rauch aus einem Fenster im Dachgeschoss. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, für den Mieter der Wohnung kam aber jede Hilfe zu spät.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (red/dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund