Wohnung in Dortmund-Mitte Nord ausgebrannt

Dortmund. Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Dortmund: Rauch drang aus einer Wohnung in der Schüchtermannstraße. Die Ursache ist noch unklar.

Der Notruf erreichte Feuerwehr und Rettungsdienst am Samstagabend um 21:17 Uhr: In Dortmund-Mitte Nord, in der Schüchtermannstraße, hat eine Wohnung gebrannt. Laut der Feuerwehr Dortmund trat vor Ort Rauch aus der Erdgeschosswohnung. Ein Trupps sei unter schwerem Atemschutz in die Brandwohnung vorgedrungen, um das Feuer zu löschen. Der Rettungsdienst habe die Bewohner betreut, informiert die Feuerwehr.

Insgesamt 49 Einsatzkräften seien im Einsatz gewesen. Nach kurzer Zeit sei das Feuer unter Kontrolle gebracht und Nachlöscharbeiten durchgeführt worden. Die Ursache ist vorerst unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund