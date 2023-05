Wo ist die Königin? – Verirrter Bienenschwarm in Dortmund

Dortmund. Mitten auf Straße fanden Anwohner einer Scharnhorster Siedlung am Sonntag einen Bienenschwarm. Die Dortmunder Feuerwehr rief einen Imker dazu.

Ein Bienenschwarm hat am Sonntag die Dortmunder Feuerwehr in Scharnhorst beschäftigt.Tausende Honigbienen hatten sich in der Siedlung am Littweg niedergelassen – der "Insekten-Fleck" auf der Straße sah fast aus wie ein großer Matsch-Fladen. Viele Bienen schwirrten orientierungslos umher.

Die Feuerwehr sperrte die kleine Sackgasse und rief einen Imker des Imkervereins Dortmund zur Hilfe. Die Tiere seien wohl aus dem überhängenden Baum auf die Straße gefallen, vermutet der Experte. So fanden sie sie nicht zurück zur Königin. Der restliche Schwarm hing als große Traube direkt darüber.

Imker siedelt Königin in Bienenstock um

Mit der Drehleiter brachte die Feuerwehr den Imker zur Königin in fünf Metern Höhe, damit er sie und die verbliebenen Bienen in einen Bienenstock umsiedeln konnte. Da ein Bienenvolk stets der Königin folgt, war es jetzt ein Leichtes, die Bienen von der Fahrbahn in den Bienenstock zu locken – sie flogen von allein hinein.

Der Imker nahm den Bienenschwarm in seine Obhut. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund