Am Montag, 27. März, legt die Gewerkschaft Verdi den Nahverkehr in Dortmund wieder lahm. Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes werden für mehr Gehalt protestieren (Archivbild).

Tarifverhandlungen Wieder Streik in Dortmund: Busse und Stadtbahn fahren nicht

Dortmund. Der bundesweite Streiktag von Verdi und EVG trifft am Montag auch Dortmund. Der Nahverkehr wird stillstehen. Auch der Flughafen ist betroffen.

Erneut ruft die Gewerkschaft Verdi die Dortmunder Stadtwerke (DSW21) zum ganztägigen Warnstreik auf. Heißt: Am Montag, 27. März, werden Busse und Stadtbahnen nicht fahren. Das gilt vom Betriebsbeginn (ca. 3.30 Uhr) bis Betriebsende (ca. 1.30 Uhr am Folgetag), wie DSW21 mitteilt.

Betroffen sind die Nachtexpress-Linien von DSW21, die um 0.15 Uhr oder 0.45 Uhr vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche" in alle Stadtteile starten.

Auch die von DSW21 in Castrop-Rauxel (480, 481, 482 und NE 11) und Schwerte (430, 435 und NE 25) betriebenen Buslinien werden nicht fahren. Auf der gemeinsam mit der Vestischen betriebenen Express-Buslinie X13 (Dortmund – Waltrop – Datteln) fallen ebenfalls alle Fahrten aus.

Die Kunden-Center „Petrikirche", „Hörde Bahnhof" und „Castrop Betriebshof" bleiben geschlossen.

Vom Streik nicht betroffen ist dagegen die Dortmunder H-Bahn.

Nach Angaben von Verdi Westfalen soll zudem der Flughafen in Dortmund bestreikt werden.

Bundesweiter Streiktag: Häfen und Schleusen ebenfalls betroffen

Montag, 27. März, ist ein großer bundesweiter Streiktag. Fern-, Nah- und S-Bahnverkehr sind ebenso betroffen wie einige Flughäfen, Häfen und Schleusen. Verdi hat sich für den Warnstreik mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zusammengetan.

Mit den Warnstreik-Aktionen soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Denn die dritte Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen startet am 27. März.

Die erste Runde der Tarifverhandlungen, die die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft derzeit mit rund 50 Unternehmen in der Branche führe, sei ohne "nennenswerte Ergebnisse" zu Ende gegangen, so die EVG. Daher beteiligt sich die Gewerkschaft an dem großen Streik-Montag.

Streiks in Dortmund in den vergangenen Wochen:

(JaK)

