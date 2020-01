Dortmund. Im Syrien-Krieg soll ein 24-Jähriger für ein abscheuliches Foto posiert haben. Bald muss der in Dortmund lebende Mann dafür vor Gericht.

Wie ein Großwildjäger - Syrer posiert für Foto mit Leiche

Den Fuß auf dem Körper eines Toten, in der Hand ein Gewehr. Wie ein Großwildjäger, der ein Tier erlegt hat, soll sich ein heute 24 Jahre alter Syrer für ein Foto postiert haben. Das abscheuliche Bild postete er dann in einem sozialen Online-Netzwerk.

Dafür muss sich Mohamed N., der heute in Dortmund lebt, nun juristisch verantworten. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat ihn wegen eines Kriegsverbrechens angeklagt. Der Vorwurf: Er habe mit seiner Aktion eine nach dem humanitären Völkerrecht zu schützende Person in schwerwiegender Weise entwürdigend oder erniedrigend behandelt.

Vorfall ereignete sich im Syrien-Krieg

Das alles soll sich laut Staatsanwaltschaft zwischen 2012 und 2015 in Syrien abgespielt haben. Konkret wird ihm vorgeworfen, während des Syrien-Krieges in militärischer Tarnkleidung und mit einem Gewehr in der Hand mit einem Fuß auf dem Oberkörper einer unbekannten Leiche für ein Foto posiert zu haben.

Ob der Beschuldigte das unbekannte Opfer zuvor selbst getötet hatte, konnten Polizei und Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungen jedoch nicht aufklären. Bei seiner ersten Vernehmung bei der Polizei hatte sich der Angeschuldigte zunächst noch geäußert, dann aber von seinem Recht, die Aussage zu verweigern, Gebrauch gemacht. Der 24-Jährige ist auf freiem Fuß, ein Haftbefehl gegen ihn wurde nicht beantragt.

Angeklagter könnte nach Jugendstrafrecht verurteilt werden

In Gang gekommen waren die Ermittlungen gegen den Syrer nach Hinweisen aus seinem persönlichen Umfeld, so der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.

Mohamed N. war zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht volljährig oder könnte als Heranwachsender gelten. Ob hier also das Jugendstrafrecht Anwendung findet, könne erst in der Hauptverhandlung festgestellt werden. Das Völkerstrafrecht sieht bei Erwachsenen für solche Verbrechen eine eine mögliche Freiheitsstrafe zwischen einem Jahr und 15 Jahren vor.