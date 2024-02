Wetterwarnung für Dortmund: Nach Sturm kommt Dauerregen

Auf Dortmund kommen ungemütliche Tage und Nächte zu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Stadt eine amtliche Wetterwarnung herausgegeben. Strenggenommen sind es zwei Warnungen – erst vor Sturmböen, dann vor Regen.

Schon seit Dienstagmorgen weht es heftig in Dortmund. Die DWD-Warnung vor Sturmböen gilt seit 10 Uhr. Aber der Wetterdienst aus Offenbach warnt noch bis zum frühen Mittwochmorgen um 3 Uhr vor heftigem Wind mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h aus Westen.

Danach wird es kaum besser, nur die Art des Unwetters ändert sich: Laut DWD droht ab der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Dauerregen – und zwar zweieinhalb Tage lang bis Freitagfrüh um 6 Uhr. „Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf“, erklärt der Wetterdienst. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 45 und 60 Litern pro Quadratmeter erwartet.

Damit geht es Dortmund nicht besser als umliegenden Städten. Allerdings könnte es südlich der Stadtgrenze noch fieser werden: In Hagen und dem Kreis EN zum Beispiel gilt nicht nur eine Wetterwarnung, sondern eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen (also eine Gefahrenstufe mehr). Hier werden zwischen 60 und 80 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet.

