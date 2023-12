Westfalenpark, Zoo und Bäder in Dortmund werden 2024 teurer

Ursprünglich hatte die Stadt Dortmund bereits für vergangenes Jahr höhere Eintrittspreise für städtische Einrichtungen wie Schwimmbäder, Zoo und den Westfalenpark angekündigt. Grund dafür: die Inflation.

>>> Zoo Dortmund: Alles rund um Preise, Öffnungszeiten und Tiere

Doch in einer Ratssitzung wurde entschieden, die Preiseänderungen noch ein Jahr lang auszusetzen. Nun ist es so weit. Ab Januar 2024 gelten die neuen Preise. Auch die Abgabegebühr von Hunden, Katzen und Kleintieren im Tierschutzzentrum wird erhöht. Hier finden Sie eine Übersicht.

