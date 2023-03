Nur zwei Trödelmärkte im Westfalenpark – Stadt kürzt Termine

Dortmund. Die Zahl der Trödelmarkt-Termine im Dortmunder Westfalenpark hat sich 2023 halbiert. Vier "Flohrians" im Jahr wird's wohl nie wieder geben.

Nur zwei statt vier Flohrian-Trödelmärkte im Dortmunder Westfalenpark? Das wundert viele Fans des beliebten Riesen-Flohmarkts. Normalerweise bietet der Westfalenpark meist vier Termine pro Jahr an – zwischen Ende April und Anfang Oktober.

Dass es 2023 nur zwei Trödeltermine in Dortmunds größtem Park gibt, habe einen einfachen Grund, erklärt Stadtsprecherin Anke Widow: Es herrscht Personalmangel. "Wie viele andere Branchen hat auch der Westfalenpark nach Corona Probleme, Personal zu finden", sagt sie.

Die Bewerbungsfrist in der Stellenausschreibung spricht Bände: Bis Ende des Jahres, also noch zehn Monate lang, können sich "Veranstaltungshelfer*innen (m/w/d)" bewerben. Der Nebenjob umfasst an rund 25 Tagen Arbeit bei Veranstaltungen im Westfalenpark, Rombergpark und Fredenbaumpark.

Westfalenpark streicht Herbst-Trödeltermin für immer

Aber vier Flohrian-Trödeltermine im Jahr wird es wohl nie wieder geben – Personal hin oder her. "Der späte Termin im Herbst wird gestrichen", verkündet Stadtsprecherin Widow. Das sei ohnehin geplant gewesen. Grund sei die Dunkelheit bei Auf- und Abbau. Zum Vergleich: Ende April ist es den Tag über drei Stunden länger hell als Anfang Oktober.

Trödlerinnen und Trödler müssen also schnell sein: Schon bei vier Terminen im Jahr ist der Flohrian-Trödelmarkt im Westfalenpark Dortmund oft ausverkauft. Bei nur zwei Flohmärkten wird das noch schneller gehen.

