Westfalenhalle Dortmund: Diese 16 Messen sind ein Erlebnis

2024 ist wieder volles Messe-Programm in den Dortmunder Westfalenhallen. Und längst nicht Ausstellungen sind nur fürs gewiefte Fachpublikum interessant. Auch für Hobby-Reiter, Häuslebauerinnen und Torten-Fans ist Spannendes dabei.

Hier die wichtigsten Märkte und Messe-Termine 2024 in der Dortmunder Westfalenhalle.

Stand Januar 2024 – Alle Infos ohne Gewähr

Jägerinnen, Naturfreunde und Hunde-Fans finden auf Europas größter Jagdmesse "Jagd & Hund" neue Produkte, Trends und bewährte Angebote und Dienstleistungen rund um Hundehaltung und das Jagdhobby. Auch Greifvögel, Geländewagen und Wildfleisch finden ihren Platz. Ein Höhepunkt der Messe ist die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer.

Parallel zur "Jagd & Hund" findet in den Dortmunder Westfalenhallen auch die "Fisch & Angel" statt. Die Messe bietet alles rund um Angelfischerei, Meeresangeln, Hechtangeln, Fliegenfischen, Köderkunst und Co. Fachleute und hobbymäßig Interessierte können fachsimpeln, sich informieren oder shoppen.

Die Dortmunder Messe ist Tradition bei Antiquitätenliebhabern, Expertinnen und Sammlern – und ein fester Termin für Kauf und Verkauf hochwertiger Exponate. Das Angebot reicht von Silber, Schmuck, Leuchten über Retro-Klassiker, Porzellan und Asiatika bis Tischwäsche, Gemälde und Uhren aus aller Welt. An jeweils zwei Tagen stellen 150 Händler und Händlerinnen aus. 2024 findet der Antik- & Sammlermarkt nur noch an drei Terminen statt. Im Vorjahr waren es fünf Termine.

Endlich wieder über Motorräder fachsimpeln, auf den neuesten Traum-Maschinen sitzen und Helme und Bekleidung testen! Zwei Jahre lang war das wegen Corona nicht möglich. Jetzt gibt es wieder den "Saisonstart" in großem Kreis – mit tollen Kontakten, aktuellen Modellen und vielen Inspirationen.

Aus der "Baumesse NRW" ist 2023 die "Bau! Messe! NRW!" geworden – mit Ausrufezeichen und neuen Akzenten. Denn auch die Messe selbst hat sich verändert und ist attraktiver für alle geworden, die sich fürs Bauen und Renovieren interessieren. Bauleute und Handwerkerinnen bekommen alle Infos zu Themen wie Sanieren, Renovieren, Deko, Smart Home, Garten oder Finanzierung.

Ein Klassiker unter den Dortmunder Messeterminen: Die creativa ist Europas größte Kreativmesse. Hier dreht sich alles um Kreativität – mit Basteln, Handarbeiten, Gestalten, Dekorieren, Handwerken. Wie es sich im Jahr 2024 gehört, ist auch Nachhaltigkeit ein großes Thema. Per App lässt sich der Messebesuch perfekt planen und organisieren.

Parallel zur großen Creativa findet 2024 auch wieder die internationale Tortenmesse "cake & bake" statt. Zwei Tage lang bietet die nach eigener Aussage größte Messe dieser Art alles rund ums (Torten-)Backen und Verzieren. Neben Vorführungen und Workshops international bekannter Tortenkünstler gibt es auch Mitmach-Aktionen und Live-Wettbewerbe, unter anderem den größten Tortenwettewerb Deutschlands.

Jedes Jahr kommen 80.000 Interessierte zur Intermodellbau in die Dortmunder Messehallen – ein Fünftel davon aus dem Ausland. Vier Tage lang dreht sich auf der Traditions-Messe alles um die Welt im Kleinen: Die weltgrößte Messe für Modellbau zeigt über 20.000 Modelle aus allen Modellbau-Welten. 500 Aussteller aus 20 Nationen bieten alles von der HO-Eisenbahn bis zum 3D-Drucker.

Auf der recht neuen Dortmunder Spielemesse sind die bekanntesten Spielverlage vertreten, es stellen sich aber auch kleine Brettspiel-Schmieden vor. Spielefans können sich piele ausleihen, in Classic-Games gegeneinander antreten oder brandneue Brettspiele testen. Zudem gibt es einen Spiele-Flohmarkt für Privatleute.

Ein Klassiker unter den Dortmunder Messen: Seit 1994 geht die TattooCon in den Westfalenhallen unter die Haut – und setzt damit Maßstäbe für andere Tattoo-Messen. Zur 27. TattooCon kommen nicht nur über 20.000 Besuchende, sondern auch 1000 Tattoo-, Street- und Graffiti-Artists, Hersteller und Trendfirmen. Auch Influencerinnen und andere Szene-Größen kommen nach Dortmund. 2024 gibt es sogar einen Tattoo-Contest!

Sowohl bei der Spring-Edition im Mai als auch bei der Winter-Edition im Dezember kommen Comic-Heldinnen und Serienstars nach Dortmund. 2024 sind es im Mai etwa Richard Dean Anderson (MacGyver) und vier Actors aus "Shadowhunters" – für Dezember steht bisher nur Robert Englund (Nightmare on Elm Street, Stranger Things) fest. Tickets für Fotoshoots, Autogramme und Meet&Greets müssen extra besorgt werden.

Besuchende der Hundemesse "Dogs & Fun" dürfen sich auf ein spektakuläres Programm freuen: Im Mittelpunkt stehen Wettbewerbe mit Hunden aus über 240 verschiedenen Rassen. Abwechslung bietet auch das Rahmenprogramm mit einer rasanten Frisbee-Show, Agility, vierbeinige Fernsehstars – und vielen Messeständen rund ums Thema Hundesport und Hundehaltung. 2024 gibt es sogar Dog-Diving!

Die Edelstein-Tage zählen zu den festen Programmpunkten der Dortmunder Westfalenhalle – lange Zeit hießen sie "Westdeutsche Mineralientage". Auf der Sammlerbörse gibt es alle "Schätze der Natur", vom großen Kristall über Fossilien und teure Raritäten bis hin zu Edelsteinschmuck. Auch eine Mineralienbestimmung wird angeboten.

Zwei Tage lang dreht sich bei den Hochzeitstagen alles um den vermeintlich schönsten Tag des Lebens – von Anzügen, Kleidern und Schuhen über Deko, Schmuck und Austattung bis zur perfekten Hochzeitstorte. DJs, Tanzschulen, Weddingplanner, Rednerinnen, Fotostudios, Reisebüros und Autoverleihs bieten ihre Dienste an.

Die "Hund & Pferd" gehört zu den größten Messen in Dortmund – weil es um die beliebtesten Freizeittiere geht: Hunde und Pferde. Die Messe vereint die größte Hundeausstellung Deutschlands mit einer ebenso großen Pferdemesse. Rund 370 Pferde und 10.000 Hunde bekommt das Publikum an den vier Messetagen zusehen. Im Programm sind unter anderem Rasse-Schauen, Shows, Ausbildungs-Demos, Mitmach-Aktionen, Wettbewerbe und Verkaufsstände.

Jedes Jahr lädt der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter mit Sitz in Essen zur "Taubenmesse" nach Dortmund ein. In der Halle gibt es alles rund ums Hobby "Taube" – Futter, Wetterberatung, Zubehör für den Schlag, Rassetauben, Infos für Einsteiger... Dazu kommen Tribünenflüge und Wettbewerbe.

