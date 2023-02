Westfalenhalle Dortmund: Große Shows und Sport-Events 2023

Dortmund. Musicals, MMA, Darts und große Shows: In der Dortmunder Westfalenhalle ist 2023 wieder volles Programm. Das sind die beliebtesten Groß-Events.

Für die Westfalenhalle Dortmund wird 2023 ein besonders trubeliges Jahr: In den drei Corona-Jahren zuvor waren viele Termine ausgefallen, einige werden nun nachgeholt. Jetzt ist wieder volles Programm in der Halle.

Hier die wichtigsten Termine für große Shows und Sport-Events in der Dortmunder Westfalenhalle 2023:

Holiday on Ice 2023 – A new day:

In der spektakulären Show zeigen 40 Eiskunstläuferinnen und -läufer Athletik auf höchstem Niveau. Es sei die bisher aufwendigste Produktion, beteuert der Veranstalter – und eine Einladung, den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern. Die Inszenierung sorgt für Top-Entertainment nicht nur auf (und über) der Eisfläche, sondern auch um sie herum.

"Holiday in Ice "in der Westfalenhalle Dortmund

sechs Shows von 20.-22. Januar 2023, Halle 1

ADAC Supercross 2023:

2023 findet der ADAC Supercross Dortmund endlich wieder statt – nach zweijähriger Corona-Pause. Drei Tage lang liefern sich internationale Cross-Stars enge Fights auf der 300 Meter langen Lehm-Strecke. Im Anschluss an die actiongeladenen SX-Heats verwandeln die FMX-Profis mit spektakulären Jumps die Westfalenhalle 1 in eine große Party.

ADAC Supercross in der Westfalenhalle Dortmund

13.-15. Januar 2023, Halle 1

The Music of Harry Potter 2023:

Das 100-köpfige Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter Leitung des Dirigenten Stephen Ellery nimmt Harry-Potter-Fans auf eine musikalische Reise durch alle acht Harry Potter-Filme mit. Solo, Chor und Orchester zelebrieren eine Klangwucht, die in die Welt der Magie eintauchen lässt und für Gänsehaut-Momente sorgt.

"The Music of Harry Potter" in der Westfalenhalle Dortmund

8. Februar 2023, 20 Uhr, Halle 2

Die Nacht der Musicals 2023:

In der zweieinhalbstündigen Show werden Highlights aus den bekanntesten Musicals präsentiert. Stars der Originalproduktionen zeigen ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern. Zu hören sind Hymnen wie „Eye of the Tiger“ aus dem Erfolgsmusical „Rocky“, Hits aus "The Greatest Showman" und „Die Eiskönigin“. Die Nacht der Musicals feiert 20-jähriges Jubiläum.

"Nacht der Musicals" in der Westfalenhalle Dortmund

14. Februar 2023, 19 Uhr, Halle 2

Der König der Löwen 2023:

Das 80 Mitwirkende umfassende Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter Leitung des renommierten Dirigenten Stephen Ellery nimmt "König der Löwen"-Fans auf eine musikalische Reise in die zauberhafte Tierwelt Afrikas mit.

"Der König der Löwen" in der Westfalenhalle Dortmund

18. Februar 2023, 20 Uhr, Halle 2

Bibi & Tina 2023 – Die verhexte Hitparade:

Nach den erfolgreichen Tourneen mit „Die große Show“ und „Das Konzert“ erleben Bibi & Tina auch in "Die verhexte Hitparade“ wieder ein spannendes Abenteuer und werden zusammen mit ihren Freunden die Bühne noch heftiger rocken als jemals zuvor. Mitmachen erwünscht! Besonders für Kinder ist das Pop-Spektakel ein Höhepunkt.

"Bibi & Tina" in der Westfalenhalle Dortmund

19. Februar 2023, 17 Uhr, Halle 2

VERLEGT auf 2024! The Show – A Tribute to ABBA:

Die ABBA-Show "A Tribute to ABBA" lässt die Musik-Legenden Björn, Benny, Agnetha und Frida aufleben: mit zwei Sängerinnen, die ihren Vorbildern optisch und stimmlich ähneln, Original-Musikern der ABBA-Band und der Band "Waterloo", die in Glitzer-Kostümen und Plateauschuhen die Zeit "back to the 70s" dreht.

"A Tribute to ABBA" in der Westfalenhalle Dortmund

ACHTUNG! Verlegt vom 22. Feburar 2023 auf den 16. Mai 2024 (Tickets für 2023 bleiben auch 2024 gültig)

Tarzan, das Musical 2023:

Aufeinandertreffen zweier Welten: Im Musical „Tarzan“ erlebt das Publikum ein atemberaubendes musikalisches Dschungel-Abenteuer. Eigenkompositionen, jede Menge Spannung und ein Hauch Romantik sorgen für ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie.

"Tarzan, das Musical" in der Westfalenhalle Dortmund

26. Februar 2023, 15 Uhr, Halle 2

Riverdance 2023:

Seit 25 Jahren klackern die Schuhe der "Riverdancer" jetzt schon auf den Bühnen der Welt – und 27 Millionen Zuschauende haben der erfolgreichsten Tanzshow Irlands bisher zugejubelt. Fans dürfen sich in Dortmund auf eine modernisierte Version freuen: Lichttechnik, LED-Wände, Bühne, Kostüme, alles ist neu. Die Show erzählt vom Schicksal des irischen Volkes, von Auswanderung, Abschied und Heimkehr. Eine mitreißende Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzstilen.

Riverdance in der Westfalenhalle Dortmund

15. März 2023, 20 Uhr, Halle 1

Die Musikparade 2023 (Nachholtermin):

Europas größte Tour der Militär- und Blasmusik kehrt mit neuen Orchestern und neuer Show zurück in die Westfalenhalle. Sechs internationale Orchester mit mehreren Hundert Künstlern bringen das einzigartige Livemusik-Spektakel nach Dortmund. Musikkorps, Marching Bands und offizielle Militärorchester spielen Titel von Military über Klassik und Swing bis Rock und Pop.

Musikparade 2023 in der Westfalenhalle Dortmund

18. März 2023, 15 Uhr, Halle 1

The Spirit of Freddie Mercury 2023:

Mit seiner Band Queen wurde Sänger Freddie Mercury in den 80ern zu einer Ikone. Die große Show in der Dortmunder Westfalenhalle huldigt dem Jahrhundertstar, der unter anderem Welthits wie "Bohemian Rhapsody" und "We Are the Champions" schrieb.

"The Spirit of Freddie Mercury 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

19. März 2023, 20 Uhr, Halle 1

Rock the Circus 2023 (Nachholtermin):

Livemusik und Zirkus-Artistik: Bei "Rock the Circus" verschmelzen live gespielte Welthits von ACDC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Guns'n'Roses und anderen Rock-Giganten mit artistischen Höchstleistungen internationaler Akrobatinnen und Akrobaten. Spannung pur – zwei Stunden lang.

"Rock the Circus 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

22. März 2023, 20 Uhr, Halle 2

NFC 13 – MMA-Event 2023

Der lang erwartete Titelkampf zwischen Mert Özyildirim und Max Coga hat ein Zuhause gefunden: die Westfalenhalle in Dortmund. Neben dem Hauptkampf runden viele weitere Top-Fights den Abend ab. Die "National Fighting Championchip" (NFC) hat sich zu einer der besten deutschen Kampfserien entwickelt. Erstklassig besetzte Veranstaltungen mit den besten Kämpfern aus Deutschland und weltweit garantieren ein Event auf Weltklasse-Niveau.

Dirty Dancing 2023 – Das Original:

Der erste Tanz, die erste Liebe: Die Show "Dirty Dancing" entführt das Publikum zurück ins "Holiday Resort Kellerman’s" und lässt den Sommer 1963 wieder lebendig werden. Die Bühnenversion des Kultfilms erzählt die berühmte Liebesgeschichte um Frances „Baby“ Houseman und Tanzlehrer Johnny Castle – untermalt von Songs des weltbekannten Soundtracks.

Dirty Dancing 2023 in der Westfalenhalle Dortmund

fünf Shows zwischen 29. März bis 1. April 2023

Latin Pop Night 2023 (Nachholtermin):

Die größten Summer-Hits der letzten Jahrzehnte in einer elektrisierenden Tanzshow: Die "Latin Pop Night" bietet einen mitreißenden Mix aus Welthits von Gloria Estefan, Gipsy Kings, Santana, Shakira, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Loona und vielen anderen – live gesungen mit Tanz-Choreographien der "London Latin Dance Company".

"Latin Pop Night 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

13. April 2023, 19 Uhr, Halle 2

Mayday 2023:

31 Jahre Mayday! Die große Techno-Party ist zurück in der Westfalenhalle Dortmund. Technofans feiern bis morgens Früh um 9 Uhr. Mit dabei sind 2023 wieder 30 Top-DJs wie Amelie Lens, Angerfist, Joris Voorn, Klangkuenstler, Lilly Palmer und TRYM.

Mayday 2023 in der Westfalenhalle Dortmund

30. April 2023, 19-9 Uhr, Halle 1

Disney 100 – The Concert 2023:

"Disney 100 – The Concert" zelebriert das 100-jährige Disney-Jubiläum. Große Solistinnen und Solisten singen die eingängigsten Hits aus 100 Jahren Zeichentrick-Geschichte. Begleitet werden sie vom Hollywood-Sound-Orchester. Neben Songs aus bekannten Disney-Filmen sind auch Highlights aus den Welten von Pixar, Star Wars und Marvel zu hören.

ABGESAGT! Jules Verne: 20000 Meilen unter dem Meer:

Wegen zu wenig verkaufter Tickets wird das Fantasy-Musical "20.000 Meilen unter dem Meer" mit Claude-Oliver Rudolph und U96 abgesagt. Betroffen sind beide NRW-Shows (Dortmund/Köln). "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Resonanz reicht schlicht und einfach nicht aus, um diese aufwendige Multi-Media-Produktion durchzuführen", erklärt die Agentur Wunschkonzert. Gekaufte Tickets werden erstattet und können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Ehrlich-Brothers – Dream and Fly 2023 (Zusatztermine):

Die Ehrlich-Brothers sind zurück in Dortmund. Wegen des großen Erfolgs wird die Tournee bis Sommer 2023 verlängert – mit drei weiteren Shows in der Westfalenhalle. "Dream and Fly" ist nach Aussage der Zauber-Brüder die "aufwändigste Illusionsshow, die jemals für eine Tournee produziert wurde".

Ehrlich-Brothers 2023 in der Westfalenhalle Dortmund

drei Shows, 20./21. Mai 2023

Bibi Blocksberg – das Musical 2023 (Nachholtermine):

Wegen Corona fielen die Shows 2021 und 2022 aus – jetzt stehen die Nachholtermine an. Beim Blocksberg-Musical "Alles wie verhext" mit einer spannenden Inszenierung und vielen neuen Liedern hext sich Bibi durch einen verkorksten Tag. Schon morgens gibt's ein Riesendurcheinander zu Hause. Und auch in der Schule will einfach gar nichts klappen...

"Bibi Blocksberg – Alles wie verhext 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

21. Mai 2023, 14 und 17 Uhr, Halle 2

European Darts Championship 2023:

Die European Darts Championship kommt wieder in die Westfalenhalle Dortmund. Die besten 32 Spieler der European-Tour "Order of Merit" treten zum krönenden Abschluss des Darts-Jahres in Dortmund an und kämpfen um insgesamt 500.000 Pfund Preisgeld.

Mit WDR4 in die 80er! 2023:

Endlich wieder Riesenparty! Der Radiosender WDR4 bringt in der Westfalenhalle die Stars der 80er Jahre auch die Bühne – und die Gäste zum Tanzen. Dieses Jahr sind unter anderem Nik Kershaw und Real Life dabei.

"Mit WDR4 in die 80er!" in der Westfalenhalle Dortmund

4. November 2023, 20 Uhr, Halle 1

Let's dance – Die Live-Tour 2023:

Die TV-Tanzshow "Let's dance" geht auf Live-Tour – natürlich wieder mit dem Jury-Team aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Auch Moderator Daniel Hartwich ist dabei, genauso wie Tanzprofis und neue Promis, die alles geben werden, um sich den Sieg zu ertanzen.

"Let's dance – Die Live-Tour" in der Westfalenhalle Dortmund

29. November 2023, 20 Uhr, Halle 1

Night of the Proms 2023:

Das Musik-Spektakel "Night of the Proms" ist seit Jahren Dauergast in der Dortmunder Westfalenhalle. Bei der großen Show verschmilzen "unvereinbare" Stil-Richtungen miteinander: E- und U-Musik. Sinfonieorchester und Chor spielen klassische Hits – zusammen mit einer Rockband. Auch Pop-Stargäste sind dabei.

"Night of the Proms 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

2. Dezember 2023, 20 Uhr, Halle 1

Cavalluna – Land der tausend Träume 2023:

Jahrelang unter dem Namen "Apassionata" bekannt, geht es für die beliebte Pferdeshow jetzt als "Cavalluna" weiter. In der Westfalenhalle Dortmund gehört das Reit-Spektakel schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten Großevents.

"Cavalluna – Land der tausend Träume 2023" in der Westfalenhalle Dortmund

3 Shows, 16./17. Dezember 2023, Halle 1

Stand 1. Februar 2023 – Alle Angaben ohne Gewähr!

