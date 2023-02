Westfalenhalle Dortmund: Die besten Konzerte 2023

Absage: Ozzy Osbourne kommt im Mai 2023 nicht in die Westfalenhalle Dortmund (Archivbild von einem früheren Konzert in Dortmund)

Dortmund. Von Iron Maiden bis Peter Kraus: In der Dortmunder Westfalenhalle ist 2023 endlich wieder volles Konzert-Programm – inklusive Nachholterminen.

2023 wird ein besonders trubeliges Jahr für die Dortmunder Westfalenhallen: In den Vorjahren waren viele Termine wegen Corona ausgefallen oder verschoben worden – jetzt ist wieder volles Programm in der Halle.

Hier die wichtigsten Konzert-Termine in der Dortmunder Westfalenhalle 2023:

Michael Patrick Kelly – B.O.A.T.S.-Tour 2023:

Der Hit-Schreiber Michael Patrick Kelly wurde in eine Familienband geboren und war schon als Teenager der Schwarm einer ganzen Generation. Mit 18 Jahren hatte er bereits Welthits wie "An Angel" und "Fell in Love with an Alien" geschrieben und über 20 Millionen Alben verkauft.

Michael Patrick Kelly in der Dortmunder Westfalenhalle

4. Februar 2023, 20 Uhr

Roland Kaiser – Geburtstagstournee 2022/2023:

Der 70. Geburtstag ist für Ausnahmekünstler Roland Kaiser eine gute Gelegenheit, einen Blick zurück zu werfen – zurück auf fast 50 Bühnen-Jahre, 100 Millionen verkaufte Alben und eine unglaubliche Zahl von Hits, die heute (mindestens) drei Generationen begeistern.

Roland Kaiser in der Dortmunder Westfalenhalle

5. März 2023, 19 Uhr

Ina Müller 2023 (Nachholtermin):

Die Hamburgerin Ina Müller moderiert, singt – und lebt nach ihren eigenen Gesetzen. Unbeirrbar, klug, frech und jedem Trend zum Trotz. Konventionen zu widerstehen, unbequem und einmalig zu sein und trotzdem das große Publikum zu erreichen ist ein Teil des "Ina-Wunders". „55“ heißt das neue Album von Ina Müller.

Ina Müller in der Dortmunder Westfalenhalle

16. März 2023, 20 Uhr

Bukahara – Friend-Tour 2023:

Corona-Stillstand statt Tour-Trubel – für die ehemalige Straßenmusikband war die Pandemie-Pause eine echte Herausforderung. Aber statt zu pausieren haben sie geschrieben. Mit Erfolg: Mit ihrer brandneuen Single "Friend" liefern Bukahara einen ersten Vorgeschmack auf ihren neu definierten und detailfreudigen Sound ab, ohne sich und ihrem liebgewonnenen Stil untreu zu werden.

Bukahara in der Dortmunder Westfalenhalle 2

18. März 2023, 20 Uhr

Patricia Kelly – Unbreakable Tour 2023:

Als drittältestes Kind der weltbekannten Kelly Family wuchs Patricia Kelly mit TV-Auftritten, Millionen von Fans und zahlreichen Nummer-Eins-Hits im gleißenden Rampenlicht auf. Nach dem überwältigenden Bühnencomeback der Familienmitglieder kehrt Patricia zu ihren eigenen musikalischen Ursprüngen zurück.

Patricia Kelly in der Dortmunder Westfalenhalle 2

23. März 2023, 20 Uhr

Peter Kraus – Meine Hits, meine Idole 2023:

Der Superstar der wilden 50er und 60er prägte wie kaum ein anderer Künstler die damalige Ära. Bis heute verkörpert Peter Kraus die unbändige Lebensfreude des Rock’n’Roll. Mit 23 Konzerten wird der "ewig junge" Ausnahmekünstler im Frühjahr 2023 die nach Corona wiedergewonnene Freiheit auf der Bühne feiern.

Peter Kraus in der Dortmunder Westfalenhalle 2

31. März 2023, 19.30 Uhr

Fettes Brot... is history Tour 2023:

Richtig gelesen: Fettes Brot is nicht nur ancient, sondern history! "Papa und Papa und Papa trennen sich. Ende 2023 packen wir unsere Turnbeutel und wandern ab da auf neuen Wegen", sagen die drei Hambuger Jungs. Aber Ehrensache: Die gemeinsame Epoche muss mit einem Knallerfinale enden - einer formidablen Tour.

Fettes Brot in der Dortmunder Westfalenhalle

6. April 2023, 20 Uhr

Helene Fischer – Rausch 2023:

In der spektakulären Bühnen-Show, die Helene Fischer gemeinsam mit dem Cirque du Soleil entwickelt hat, erwarten das Publikum "nie gesehene Bilder, ein überwältigendes Bühnendesign, mitreißende Choreografien und atemberaubende Herzschlagmomente", kündigt die Sängerin an. Dabei verbindet Helene Fischer wieder Gesang, Tanz und Artistik zu einem Gesamtkunstwerk.

Helene Fischer in der Dortmunder Westfalenhalle

18. bis 23. April 2023, jeweils 20 Uhr

Dieter Bohlen 2023:

Dieter Bohlen, Sänger und Produzent, Pop-Titan, Moderator, TV-Größe: Dieser Mann ist aus der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken. Seit den 80n jagt ein Erfolg den nächsten, die Liste seiner Auszeichnungen ist lang. Bekannt ist der Entertainer vor allem durch seine Erfolge mit „ModernTalking“, eine der erfolgreichsten Bands weltweit, die aus Deutschland kommt.

Dieter Bohlen in der Dortmunder Westfalenhalle

25. April 2023, 19.30 Uhr

Pur – Persönlich-Tour 2023:

Nach dem erfolgreichen Bühnen-Comeback in diesem Jahr gehen PUR im April und Mai 2023 auf Tour durch die großen deutschen Hallen. Die Nachfrage nach Tickets für die Konzerte zum neuen PUR-Album „Persönlich“ ist hoch. Daher spielt die Band um Sänger Hartmut Engler gleich zwei Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle.

Pur in der Dortmunder Westfalenhalle

5./6. Mai 2023, 20 Uhr

ABSAGE! Ozzy Osbourne Tour 2023:

"Black Sabbath"-Gründer Ozzy Osbourne schafft es nicht mehr – die komplette Tournee durch Europa ist abgesagt. Aus gesundheitlichen Gründen könne er nicht mehr reisen, erklärt der Kult-Rocker. Damit fällt wohl auch der Auftritt von Special-Guest Judas Priest in Dortmund aus. Es gibt aber einen Hoffnungsschimmer – denn seine Stimme sei top, sagt Osbourne. Tickets für die ausverkaufte Tour können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, betont der Veranstalter.

ABSAGE! Ozzy Osbourne in der Dortmunder Westfalenhalle

7. Mai 2023

Scorpions – Rock Believer Tour 2023:

Die Rock-Ikonen melden sich mit neuem Album und Welttournee zurück! Im Februar 2022 veröffentlichten die Scorpions ihr 19. Studioalbum „Rock Believer“ - live präseniert wird es wegen der Corona-Ausfälle 2022 erst jetzt. Aber auch während des Lockdowns waren die Hannoveraner im Studio und arbeiteten an neuen Songs. Zum ersten Mal ist Ex-Mötorhead-Drummer Mikkey Dee dabei.

Scorpions in der Dortmunder Westfalenhalle

14. Mai 2023, 20 Uhr

Herbert Grönemeyer – Tour 2023:

Der Bochumer und Wahl-Londoner Herbert Grönemeyer geht wieder auf große Tour und feiert dabei auch den 20. Geburtstag seines größten Erfolgs, das Album "Mensch". Neun Konzerte in den größten Hallen Deutschlands sind geplant, darunter auch in Dortmund.

Herbert Grönemeyer in der Dortmunder Westfalenhalle

19. Mai 2023, 20 Uhr

DJ BoBo – EVOLOT30N Tour 2023:

Das Beste aus 30 Jahren wird im Rahmen einer fulminanten Show präsentiert, wie es sie noch nie von ihm zu sehen gab. DJ BoBo hat sich für das Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen und zaubert nicht eine, sondern gleich drei spektakuläre Bühnen in die großen Konzertarenen.

DJ BoBo in der Dortmunder Westfalenhalle

28. Mai 2023, 19 Uhr

Wincent Weiss 2023 – Nachholtermin:

Ausverkaufte Tourneen, über eine Million monatliche Spotify-Hörer, zahlreiche Platin- und Gold-Awards... Wincent Weiss war die letzten Jahre mit Vollgas unterwegs und ist zu einem der erfolgreichsten deutschen Künstler aufgestiegen. Im Frühjahr 2023 geht er auf "Vielleicht Irgendwann"-Tour.

Wincent Weiss in der Dortmunder Westfalenhalle

9. Juni 2023, 19.30 Uhr

Iron Maiden – The Future Past Tour 2023:

Iron Maidens Headline-Show in Wacken im August 2023 war in Rekordzeit ausverkauft. Jetzt bringt die Band ihre brandneue Tour in fünf weitere Städte nach Deutschland. Die Show beinhaltet bisher nie live gespielte Songs des aktuellen Studioalbums "Senjutsu", das Kultalbum "Somewhere In Time" von 1986 sowie andere Klassiker.

Iron Maiden in der Dortmunder Westfalenhalle

25./26. Juli 2023, 19 Uhr

Die Prinzen – Jubiläumstour 2022/2023 (Nachholtermin):

Ihre Hits wie „Millionär“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ oder „Deutschland“ waren so erfolgreich, dass die Prinzen Kultstatus erreichten. Sie blicken auf eine erfolgreiche Karriere mit zahlreichen Preisen und zig Goldenen Schallplatten zurück, und auf ein noch erfolgreicheres Jubiläumsjahr 2021! Mit ihrem Album „Die Krone der Schöpfung“ katapultierten sie sich auf Platz 2 der deutschen Albumcharts.

Die Prinzen in der Dortmunder Westfalenhalle

17. November 2023, 20 Uhr

Maite Kelly – Lachen, Staunen, Hits 2023:

Die vielseitige und warmherzige Entertainerin Maite Kelly hatte ihren Fans versprochen, so bald wie möglich wieder Konzerte zu geben – und natürlich hält sie ihr Versprechen. Fans dürfen sich auf fünf Konzerte in ausgewählten deutschen Arenen unter dem Motto „LOVE, MAITE“ freuen.

Maite Kelly in der Dortmunder Westfalenhalle

10. November 2023, 20 Uhr

Alligatoah – Retour 2023:

Rapper Alligatoah aus der niedersächsischen Provinz eckt mit seinem expliziten und drastischen Rap-Vokabular immer wieder an - und das ist auch gut so. Dortmund ist eins von fünf Zusatzkonzerten 2023.

Alligatoah in der Dortmunder Westfalenhalle

18. November 2023, 20 Uhr

Majan – Tour 2023:

2019 ist Majan erstmals in Erscheinung getreten, aber nicht irgendwie, sondern mit Ansage: Auf die Erfolgs-Single „1975“ mit Rap-Star Cro folgt die eigene Labelgründung inklusive Majordeal, Tour-Support für Max Herre, Auftritte auf dem splash!, HYPE und Reeperbahn Festival. Alles schon sehr außergewöhnlich für einen Newcomer. Sein Sound? Immer unangestrengt, immer anders, immer kreativ - aber nie gezwungen.

Majan in der Dortmunder Westfalenhalle

18. November 2023, 19 Uhr

Deine Freunde – Ordentlich durcheinander Tour 2023:

Hip-Hop, Elektro, Singer-Songwriter - Deine Freunde können alles. Und zwar für alle. Denn die "coolste Kinderband Hamburgs" bringt auch Eltern zum Tanzen. Und zum Lachen, weil ihre Alltags-Texte über Aufräumen, Hausaufgaben und Omas Schokoladen-Schublade einfach immer stimmen.

Deine Freunde in der Dortmunder Westfalenhalle

25. November 2023, 17 Uhr

