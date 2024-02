Westenhellweg Dortmund: Rituals weg, dieser Shop zieht ein

Seit Anfang Februar ist der Mietvertrag unter Dach und Fach, vergangene Woche haben die Handwerker mit den Renovierungsarbeiten begonnen: Kosmetikhersteller Lush zieht innerhalb der City um!

Am 19. März fällt der Vorhang für den alten Standort im Westenhellweg 11-13. Nur ein Katzensprung entfernt eröffnet drei Tage später die neue Filiale – mit doppelt so viel Fläche und frischem Konzept.

Angelehnt an das tierversuchsfreie, meist unverpackte Produktsortiment setzt Lush auch bei Design und Einrichtung der neuen Filiale auf Nachhaltigkeit. Laut eigenen Angaben nutze man Mobiliar aus ethisch gewonnenen und langlebigen Materialien sowie Arbeitsplatten aus Kunststoffabfällen. (Red)

