Wer erschießt Vögel? – Dortmunder Polizei sucht Taubenkiller

Dortmund. In Dortmund geht ein Taubenkiller um: Mehrere Vögel seien ihm schon zum Opfer gefallen, heißt es. Tatwaffe ist womöglich ein Luftgewehr.

Wer schießt im Dortmunder Westen auf wehrlose Stadttauben? In Lütgendortmund soll ein Taubenkiller sein Unwesen treiben, teilt die Polizei mit. Eine Anwohnerin habe die Behörde informiert.

Hass gegen Tauben in Dortmund? Ehrenamtliche helfen:

Die Zeugin gibt an, dass es seit etwa zwei Wochen zu Schüssen auf Tauben komme, meist in den Gärten am Lütgendortmunder Hellweg. Vermutlich handele es sich um Schüsse aus einem Luftgewehr, erklärt die Polizei. Die Anwohnerin habe schon mehrere tote Tauben gefunden.

Tauben in Dortmund erschossen – Mehrere tote Tiere

Womöglich kommen die Schüsse vom Lindental her, schreibt die Polizei weiter. Wer es auf die Tiere abgesehen hat und warum – das ist bisher unklar.

Deshalb sucht die Dortmunder Polizei jetzt nach Hinweisen: Wer hat etwas von den Schüssen auf Tauben in Lütgendortmund bemerkt? Wer kennt weitere Tatorte oder kann Angaben zu Verdächtigen machen? Hinweise an die Kriminalwache Dortmund: 0231/1327441.

