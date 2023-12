Dortmund Statt Autos „parken“ bald Bistro-Tische am Straßenrand: Dortmund erlaubt Außengastronomie auf öffentlichen Stellflächen – aber nur in der Saison.

Biergarten-Fans dürfte es freuen – Autofahrende weniger: Die Stadt Dortmund erlaubt ab 2024 erstmals Außengastro auf öffentlichen Parkplätzen am Straßenrand oder anderswo. „Ziel ist, dort Außengastronomie zu ermöglichen, wo es bisher nicht möglich war“, erklärte Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen am Dienstag.

Damit fallen vermutlich auch hier und da Parkplätze in Vierteln mit hohem Parkdruck weg – allerdings nur in der warmen Saison, betont Dahmen. Im Winter stehen die Parkplätze wieder zum Parken zur Verfügung. Gastronominnen haben also noch ein paar Monate Zeit mit Planung und Antrag, falls sie den Parkstreifen vor ihrem Lokal als Biergarten nutzen wollen. Daher kann die Stadt noch nicht abschätzen, wie viele Parkplätze wirklich wegfallen. Anträge sind ab sofort möglich.

Allerdings gelten beim Einrichten der Gastro-Bereiche einige Regeln: Die Bereiche müssen mit Barrieren wie etwa Blumenkübeln gesichert werden und mindestens 50 Zentimeter Abstand zur Fahrbahn haben. Auf der Straße darf maximal Tempo 30 gelten. Auch Straßen mit mehreren Spuren pro Richtung sind tabu. Es werde aber immer im Einzelfall entschieden, heißt es. Behindertenparkplätze oder Parkplätze mit E-Ladesäulen bleiben auf jeden Fall bestehen.

Die Kosten für die Nutzung der Parkplätze seien die gleichen wie für andere Gastrobereiche auf öffentlichen Flächen in Dortmund – also 8 Cent pro Quadratmeter und Tag (innerhalb des Walls ist es teurer). Für einen Standard-Parkplatz von 3x6 Metern sind also rund 40 Euro monatlich fällig.

