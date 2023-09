Dortmund. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist einer der größten Europas. Hier erfahren Sie die Termine und erste Details der kommenden Weihnachtsstadt 2023.

Zum 145. Mal findet der Dortmunder Weihnachtsmarkt statt.

statt. Rund 250 Stände verteilen sich über die Innenstadt.

verteilen sich über die Innenstadt. Hier erfahren Sie alles bereits Bekannte rund um Öffnungszeiten, Ruhetage, Anreise, Stände, Weihnachtsbaum und Webcam.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund ist im Jahr 2023 zurück. Die Gäste dürfen sich auf eine neue Ausgabe der Dortmunder Weihnachtsstadt freuen. Hier eine Übersicht über bisher Bekanntes.

Dortmunder Weihnachtsstadt 2023: Öffnungszeiten und Ruhetage

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023 startet am Donnerstag, 23. November, und läuft bis Samstag, 30. Dezember. Ruhetage sind der 26. November (Totensonntag) und der 1. Weihnachtstag (25. Dezember). Die Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 12 bis 21 Uhr

26. Dezember: 12 bis 21 Uhr

27. bis 30 Dezember: 11 bis 21 Uhr

Glühwein- und Imbissstände sind bis zu einer Stunde länger geöffnet.

Ab 23. November hat der Dortmunder Weihnachtsmarkt wieder geöffnet. Der Aufbau des größten Weihnachtsbaums der Welt muss dafür vier Wochen zuvor beginnen. Foto: Hans Blossey

Anfahrt mit dem Auto: Tipps zum Parken

Die Adresse des Weihnachtmarktes ist der Hansaplatz. Parken direkt an der Weihnachtsstadt in der Dortmunder Innenstadt ist für gewöhnlich schwierig, vor allem donnerstag- und freitagabends und samstags.

Das Parkleitsystem erleichtert die Suche aber ein bisschen: Große LED-Tafeln zeigen schon an den Zufahrtstraßen Parkplatz-Kapazität, Verkehrsbehinderungen und Alternativrouten an. Die Hinweistafeln stehen auch an den großen P&R-Parkplätzen, etwa Schulte-Rödding (Nord), Speestraße (Nord), Stadtkrone/Hauptfriedhof (Ost), Remydamm (Süd) oder Dordtsfeld (West).

Diese Live-Karte mit den Parkplätzen der Dortmunder Innenstadt kann schon vor der Fahrt einen guten Überblick über die Parksituation schaffen. Sie zeigt außerdem die Tendenz in den nächsten Stunden.

Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Wegen der vollen Parkplätze ist es ratsam, mit dem ÖPNV anzureisen oder das Auto auf einem P&R-Platz stehen zu lassen und per Bahn weiterzufahren.

Ob der Weihnachtsstadt-Express auch in diesem Jahr wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Im letzten Jahr ließen sich damit ein Parkticket, ein ÖPNV-Ticket und eine Rabattkarte für bis zu acht Personen kombinieren: zum Preis von sieben Euro.

Wie groß ist der Dortmunder Weihnachtsbaum?

Als besondere Attraktion gilt der alljährliche Dortmunder Weihnachtsbaum: "Der größte Weihnachtsbaum der Welt", wie der Veranstalter mitteilt. Der Baum ist 45 Meter hoch. Auf der Spitze steht ein 200 Kilogramm schwerer und 4 Meter hoher Engel. Die Montage dauert über vier Wochen und startet gewöhnlich Ende Oktober. Erstmals zierte der Baum den Markt 1996.

Aus wie vielen Bäumen besteht der Dortmunder Weihnachtsbaum?

Anders als der Name vermuten lässt, besteht die Riesentanne aus ungefähr 1200 Rotfichten, die speziell für diesen Weihnachtsbaum in Oberhundem im Rothaargebirge gepflanzt werden. Für Beleuchtung sorgen 48.000 LED-Lichter und 20 Leuchtdekorationen, die 2,50 Meter hoch und kerzenförmig sind.

Auch im Jahr 2023 wird er voraussichtlich wieder auf dem Hansplatz stehen: der Weihnachtsbaum mit Rekordmaßen. Das Bild zeigt den Abbau der Riesentanne im Jahr 2020. Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Gibt es wieder eine Webcam für den Aufbau des Weihnachtsbaums?

Tatsächlich läuft bereits eine Webcam, die das Geschehen auf dem Hansaplatz streamt. Wer neugierig ist, kann das Treiben hier beobachten. Die offizielle Live-Stream des Weihnachtsmarktes hat noch nicht begonnen. Sobald der Aufbau startet, sind hier die Live-Bilder zu sehen.

Wie viele Stände hat der Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023?

An rund 250 Ständen können die Besucherinnen und Besucher Weihnachtsgeschenke kaufen, Glühwein trinken oder auch eine Bratwurst essen. Die Buden locken mit allerlei Angeboten wie Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und Spielzeug.

Rund 250 Verkaufshäuschen sind auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023 nach aktuellem Stand geplant. Im Jahr 2019 bot die Dortmunder Weihnachtsstadt sogar ein Riesenrad. Foto: Hans Blossey

Wie viel kostet ein Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023?

Dazu gibt es noch keine Angaben. Doch zumindest der letzte Weihnachtsmarkt lässt hoffen, dass der Preis stabil bleibt. Denn alles wurde 2022 teurer – aber der Glühwein auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt nicht. So blieb der Glühwein-Preis 2022 bei 3 Euro (plus 3 Euro Pfand). Schon 2021 war es beim Niveau von 2019 gebleiben.

Offizielle Dortmunder Weihnachtstasse 2023:

Weder ein offizielles Design noch ein Termin zur Vorstellung sind bekannt. Im letzten Jahr wurde der Entwurf am 14. November enthüllt. Die Silhouetten verschiedener Dortmunder Sehenswürdigkeiten zierten den durchscheinenden Glühwein-Becher aus gefrostetem Glas – inklusive Gold-Details. Die Tasse kostete 3 Euro (Pfand oder Kauf).

Satiniertes Glas: Das war die Glühwein-Tasse 2022 auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt. Wie die offizielle Glühweintasse 2023 aussieht, ist noch nicht öffentlich. Foto: Dortmunder Weihnachtsstadt

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund