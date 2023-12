Weihnachtsmarkt Dortmund: Nächtlicher Einsatz für Feuerwehr

Dortmund Einsatz für die Feuerwehr Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt: Sie ist zu einer Bude unweit des großen Weihnachtsbaums ausgerückt.

Die Dortmunder Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag (3. Dezember) auf dem Weihnachtsmarkt, unweit des großen Weihnachtsbaums auf dem Hansaplatz, ausrücken: Ein Anrufer hatte sich gegen 0.30 Uhr bei den Einsatzkräften gemeldet und erklärt, dass Rauch aus einer Bude dringe.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Feuerwehr findet Kohlenreste

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, habe sich dies bestätigt, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagvormittag. Die Lage sei unspektakulär gewesen. Die Feuerwehr öffnete die Baumstriezel-Bude und entdeckte die Ursache: Kohlenreste auf einem Grill. „Es gab kein offenes Feuer“, so der Sprecher. Die Kohlereste seien schnell abgelöscht worden. „Hätten wir nicht schnell eingegriffen, wäre die Bude in Gefahr gewesen.“





