Wasser marsch! – Die besten Wasserspielplätze in Dortmund

Der Wasserspielplatz im Revierpark Wischlingen wird aktuell saniert. Bisher war er einer der besten der Stadt – und das dürfte auch so bleiben. Neueröffnung ist in wenigen Wochen.

Dortmund. Abkühlung an heißen Tagen: In Dortmund bieten viele Wasserspielplätze eine Zuflucht vor der Hitze. Das sind die besten "Wasserstellen" der Stadt.

Spielplätze gibt's in Dortmund genug. Aber Wasserspielplätze? Auch hier hat die Stadt viel zu bieten – vom kleinen Geheimtipp mitten im Wohnviertel bis zur großen Wasser-Oase im Park.

Allerdings sind 2023 nicht alle Wasserpumpen an: Auf vier Spielplätzen fehlen "Spielplatz-Paten", die das Wasser händisch an- und abstellen, erklärt Stadtsprecherin Katrin Pinetzki. Auch ein kurzer Sauberkeits- und Sicherheitscheck fällt in die Verantwortung der Paten und Patinnen. Dafür gibt's pro Jahr 300 Euro Aufwandsentschädigung. An diesen Wasserspielplätzen bleibt das Wasser aus (Stand 31. Mai 2023):

Externberg/Eving

Südwestfriedhof/Kreuzviertel

Volksgarten Mengede

Volksgarten Lütgendortmund

Wer will eine Patenschaft übernehmen? Info beim Jugendamt: kkoch@stadtdo.de

Grundsätzlich laufen alle Wasserpumpen auf städtischen Spielplätzen von 1. Juni bis 15. September, so Pinetzki. Allerdings werde auch auf Spielplätzen ohne Paten mitunter das Wasser abgestellt – bei Dauerregen oder Gewitter zum Beispiel. Auf diesen Wasserspielplätzen in Dortmund ist Abkühlung garantiert:

Wasserspielplätze im Dortmunder Revierpark Wischlingen:

ACHTUNG, WEGEN SANIERUNGSARBEITEN GESCHLOSSEN! Im Zuge der Arbeiten in den RVR-Revierparks wird auch an den Spielplätzen in Dortmund gewerkelt. Die grundsanierten Wasserspiele öffnen voraussichtlich Ende Juni wieder.

Diese Spielplätze sind bald sicher wieder einen längeren Ausflug wert! Bisher gab es eine Wasserspirale, in der kleinere Kinder unbeschwert planschen konnten. Für ältere Kinder gibt's ein großes Wasserrad mit mächtig viel Wasser. In der hohen Edelstahlrinne ist fast ein Vollbad möglich! Der Wasserabfluss zieht sich über mehrere Windungen durch die Böschung in den See. Superspannend! Auch das Wasser aus der Wasserspirale fließt in Matsch-Bereiche über. Wie die Spielbereiche nach der Sanierung genau aussehen ist laut einer Park-Sprecherin noch unklar.

Wasser an: Uhrzeiten noch unklar

mehrere Bereiche

Parkplätze, Toiletten, Gastro

S-Bahn: 8 Min.

Wasserspielplätze im Westfalenpark Dortmund:

Im Westfalenpark gibt es mehrere Wasserspielplätze – aber auch mehrere Brunnen und Becken über ganzen Park verteilt. Besonders attraktiv sind die Brunnen im Rosengarten in der Nähe des Kleinkindspielplatzes. Das bekannteste "Spielwasser" ist der Tonnenteich auf dem Robinsonspielplatz: In großen Holzfässern kann man über den See schippern. Baden möchte man dort aber lieber nicht... Zudem gibt es eine Wasserbaustelle mit zwei Handpumpen. Für kleinere Kinder gibt's auf dem Langnesespielplatz (bald zur Renovierung geschlossen) eine Matschrinne mit Baggern und klassischer Pumpe. Am dritten Wasserspielort am Regenbogenhaus gibt es eine Schwengelpumpe, zwei Wasserhüpfer und die Archimedische Schraube.

Wasser an: Mai bis Oktober zu Parköffnungszeiten

mehrere Bereiche

Parkplätze, Toiletten, Gastro

Google-Bewertungen "Robinson": 4,5 Sterne (692)

Café-Spielplatz auf dem Schultenhof:

Kind matsch rum, Papa isst Kuchen: Der kleine Wasserspielplatz auf dem integrativen Dortmunder Schultenhof der Awo ist ideal für einen entspannten kurzen Ausflug. Es gibt eine Wasserpumpe, eine spannende Steinrinne – und dahinter viel Wald. Auch Tiere gucken geht auf dem kleinen Bauernhof. Aber bitte: Wer hier spielt, sollte auch im Schultenhof-Café essen oder im Hofladen einkaufen!

Wasser an: immer

wenige Parkplätze, Gastro, Toiletten

direkt am Wald

gut per Rad zu erreichen (Bolmke)

U-Bahn: 15 Minuten, Bus: direkt

Wasserspielplatz am Dortmunder Phoenixsee:

Einer der neuesten Wasserspielplatz Dortmunds liegt am nordwestlichen Zipfel des Phoenixsees an der Hörder Hafenstraße. Hier können vor allem kleinere Kinder gut matschen. Viel geben die kleinen Rinnen und Becken zwar nicht her, aber für eine Abkühlung zwischendurch taugt der kleine Spielplatz allemal. Achtung, wenig Schatten!

Wasser an: 1. Juni bis 15. September

wenige Parkplätze, Gastro in der Nähe

U-Bahn: 7 Minuten

Google-Bewertungen: 4,3 Sterne (311)

Der Wasserspielplatz am Pottenkamp im Dortmunder Süden – ein Geheimtipp mitten im Wohngebiet. Foto: Stadt Dortmund

Wasserspielplatz Pottenkamp in Berghofen:

Ein kleiner Geheimtipp unter Dortmunds Wasserspielplätzen liegt in Berghofen: Der Spielplatz am Pottenkamp macht Kinder mit einer langen Rinne glücklich, durch die das oben gepumpte Wasser gemütlich hanganwärts Richtung Lohbach plätschert.

Wasser an: Wasserpate

viel Schatten

U-Bahn: keine in der Nähe

Google-Bewertungen: 4,4 Sterne (110)

Wasserspielplatz im Hoeschpark in der Nordstadt:

Ein neues Highlight der Dortmunder Spielplatz-Szene: Der Spielplatz im Hoeschpark wurde frisch renoviert und bietet Kindern viele spannende Wasserspielstationen, Rinnen, Pumpen und Matschtische. Unbedingt mal ausprobieren!

Wasser an: 1. Juni bis 15. September

U-Bahn: 10 Min.

Google-Bewertungen: --

Spielplatz am Westenhellweg (Mönchenwordt):

Auch mitten in der Dortmunder Innenstadt gibt's Abkühlung für zwischendurch: Am Mönchenword, einer Nebenstraße des Westenhellwegs, gibt es eine Fontänen-Anlage und eine Wasserstelle mit langer Rinne.

Wasser an: 1. Juni bis 15. September

U-Bahn: 7 Minuten

Google-Bewertungen: 4,7 Sterne (3)

großer Gaukler-Brunnen im Dortmunder Stadtgarten:

Eigentlich ist der Brunnen im Stadtgarten gegenüber des Dortmunder Rathauses kein Spielplatz. Aber er macht eine Menge Spaß! Wasser fließt über eine große Steinrinne nach unten ins Hauptbecken. Dort versprühen mehrere Statuen Wasser.

Wasser an: 1. Juni bis 15. September

U-Bahn: 1 Minute

Google-Bewertungen: 4,4 Sterne (35)

Wasserspielplatz Bleichstraße in Lütgendortmund:

Am Spielplatz neben dem Jugendfreizeitheim in Lütgendortmund können die Kinder per Handbrunnen eine Wassertreppe fluten.

Wasser an: Öffnungsszeiten der Jugendfreizeitstätte

S-Bahn: 2 Minuten

Google-Bewertungen: --

Wasserspielplatz auf der Heroldwiese in der Dortmunder Nordstadt Foto: Stadt Dortmund

Wasserspielplatz Heroldwiese in der Nordstadt:

Diese Anlage in der Nordstadt ist relativ neu und bietet neben einem Wasserturm mit Archimedischer Schraube auch mehrere lange Wasserrinnen und Becken aus Edelstahl. Je nach Tageszeit knallt allerdings die Sonne auf die Kinderköpfe.

Wasser an: 1. Juni bis 15. September

U-Bahn: 1 Minute

Google-Bewertungen: 3,3 Sterne (4)

Wasserspielplatz im Blücherpark in der Nordstadt:

Auch im kleinen Blücherpark mitten in der Dortmunder Nordstadt liegt ein Wasserspielplatz. Hier gibt's gleich eine ganze Wasserdusche! Aber Achtung: Der Spielplatz wird von der Jugendeinrichtung KEZZ betreut. Die Wasserdusche ist nur eingeschaltet, wenn auch das Jugendheim geöffnet ist.

Wasser an: Öffnungszeiten KEZZ-Jugendheim

U-Bahn: 7 Minuten

Google-Bewertungen: 3,6 Sterne (62)

Spielplatz Düsterstraße in Körne:

Auf diesem kleinen Nachbarschafts-Spielplatz Wohnviertel-Spielplatz gibt es neben ein paar Spielgeräten auch eine gepflastertes Becken mit hoherm Außendamm. Erwachsenen mag das langweilig erscheinen – aber Kinder lieben es!

Wasser an: Wasserpate

U-Bahn: 6 Minuten

Google-Bewertungen: 4,1 Sterne (92)

Wasserspielplatz Am Birkenbaum in Brechten:

Das Wasserspiel in Brechten ist gleicher Bauart wie das an der Düsterstraße. Einen extra Ausflug ist der Spielplatz eher nicht wert, aber für die Kinder in der Gegend ist er toll! Allerdings fehlt Schatten.

Wasser an: Wasserpate

U-Bahn: 7 Minuten

Google-Bewertungen: 4,4 Sterne (85)

Wasserspielplatz Robert-Koch-Straße am Ostfriedhof:

Auch hier gibt es ein rundes Wasserbecken mit dicker, gepflasterter Wulst drumherum. Der Spielplatz ist zwar recht klein, aber für das Viertel sehr attraktiv. Schatten gibt's hier dank des alten Baumbestandes im Ostpark genug.

Wasser an: Wasserpate

U-Bahn: 3 Minuten

Google-Bewertungen: 4,3 Sterne (53)

Wasserspielplatz Saarbrücker Straße am Ostentor:

In einer Baulücke zwischen zwischen Häusern in der Nähe der JVA versteckt sich ein kleiner Wasserspielplatz mit automatischem Auslauf und gewundener, kurzer Wasserrinne. Groß ist die Anlage nicht, verspricht aber Abkühlung – und bietet an heißen Tagen viel Schatten.

Wasser an: 1. Juni bis 15. September

U-Bahn: 1 Minute

Google-Bewertungen: --

