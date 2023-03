In NRW steht am Donnerstag, 9. März 2023, wieder ein Probealarm an. Auch Dortmund testet seine 32 Sirenen. Diese Sirenen-Töne gibt es, und das bedeuten sie.

Probealarm in NRW Warntag: 32 Sirenen sollen in Dortmund zu hören sein

Dortmund. Nicht erschrecken: In Dortmund ertönen Donnerstag, elf Uhr, die Sirenen. Es ist Warntag in NRW. Auch die Warnung via Handy wird getestet.

In Dortmund, wie im ganzen Land NRW, wird es laut am Donnerstag (9. März): Der landesweite Sirenenwarntag steht an. Ab elf Uhr vormittags sollten alle 32 Sirenen in Dortmund gut und weithin zu hören sein.

Das in Deutschland noch recht frisch eingeführte Cell Broadcast wird ebenfalls getestet: Auf allen Handys, die nicht zu alt dafür sind, erscheint eine Warnnachricht. „Mit keinem anderen Warnmittel können mehr Menschen erreicht werden“, schreibt die Stadt Dortmund.

Zudem gibt es Warnmeldungen über Warn-Apps wie „NINA“ und „KATWARN“ oder auf digitalen Anzeigetafeln in Dortmund.

Der einminütige Dauerton „Entwarnung“ startet den Probealarm. Dieser besagt: Gefahr vorüber.

Es folgt der auf- und abschwellende Ton „Warnung“. Die Menschen sollen im Ernstfall stabile Gebäude aufsuchen, Fenster und Türen schließen, Radio und Fernseher einschalten und Ruhe bewahren.

Zum Abschluss ertönt wieder der Dauerton zur Entwarnung.

Die Feuerwehr Dortmund bittet, die Notrufnummer 112 nur im Notfall zu wählen, und nicht um Nachfragen zum Probealarm zu stellen.

In Dortmund gibt es derzeit - Stand März 2023 - 32 Standorte für Sirenen. Die werden beim landesweiten Probealarm getestet.

Die Stadt Dortmund baut aktuell ein neues Sirenennetz auf - in vier Ausbaustufen. „Die erste Ausbaustufe umfasst 15 Standorte, die zweite Ausbaustufe 35. Aktuell sind von erster und zweiter Ausbaustufe 32 Sirenen... in Betrieb. 25 weitere Standorte werden in einer dritten noch auszuschreibenden Ausbaustufe errichtet. In der vierten noch zu planenden Ausbaustufe wird dann noch der sogenannte Lückenschluss betrieben“, erklärt die Stadt Dortmund. (red)

