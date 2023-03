Am Donnerstag, 9. März, legt die Gewerkschaft Verdi den Nahverkehr in Dortmund erneut lahm. Mitarbeitende des Öffentlichen Dienstes werden erneut für mehr Gehalt protestieren.

Tarifstreit Warnstreik in Dortmund: Keine Busse und Bahnen am Donnerstag

Dortmund. Der ÖPNV soll am Donnerstag wieder stillstehen in Dortmund. Verdi kündigt erneut einen Warnstreik an. Auch Nachbarstädte sind betroffen.

Bus- und Bahnfahrer aufgepasst: Am Donnerstag, 9. März, fahren in Dortmund wieder keine Busse und Bahnen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut einen ganztätigen Warnstreik angekündigt. Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst geht damit weiter. Betroffen sind auch Bus- und Bahnlinien in Castrop-Rauxel und Schwerte.

Der Streik soll zum Betriebsbeginn um 3.30 Uhr in der Nacht starten und um circa 1.30 Uhr am Folgetag enden.

Warnstreik in Dortmund: Diese Bus- und Bahnlinien sind betroffen

In Dortmund werden am Donnerstag sämtliche Stadtbahn- und Buslinien stillstehen. Betroffen sind auch die Nachtexpresse der Dortmunder Stadtwerke (DSW21), die vom zentralen Ausgangspunkt „Reinoldikirche“ in alle Stadtteile starten. Das teilen die Stadtwerke auf ihrer Webseite mit.

Auch die Buslinien in Castrop-Rauxel und Schwerte, die von DSW21 betrieben werden, fahren an diesem Tag nicht. Dazu gehören in Castrop-Rauxel die Linien 480, 481, 482 und NE11 und in Schwerte die Linien 430, 435 und NE25.

Außerdem fallen einige Fahrten der gemeinsam mit der Vestischen betriebenen Expressbuslinie X12 (Dortmund - Waltrop - Datteln) aus. Manche Fahrten, die von der Vestischen angeboten werden, finden jedoch statt.

Einige Linien sind nicht vom Warnstreik in Dortmund betroffen

Vom Streik nicht betroffen sind die Nahverkehrszüge und S-Bahn-Linien im DSW21-Verkehrsgebiet sowie die H-Bahn und die Flughafen-Sonderlinien Airport Express, Airport Shuttle und die Linie 490. Sie werden über den Dortmunder Flughafen koordiniert und fahren eigenständig, weil das Fahrpersonal eines privaten Fremdunternehmens eingesetzt wird.

Fahrgästen wird geraten, sich am Streiktag über die elektronische Fahrplanauskunft zu informieren. Die Kundencenter an der Dortmunder Petrikirche, am Hörder Bahnhof und am Castroper Betriebshof bleiben ganztägig geschlossen.

Das steckt hinter den wiederholten Warnstreiks von Verdi

Verdi will mit den Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen. Die Gewerkschaft und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Die Arbeitgeber hatten bei den bundesweiten Verhandlungen vor rund zwei Wochen ein Angebot vorgelegt. Es umfasste unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. Verdi und Beamtenbund hatten das Angebot jedoch als unzureichend erklärt und abgelehnt.

