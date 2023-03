Umstrittener Historiker Ganser darf in Dortmund auftreten

Der Schweizer Historiker Daniele Ganser im Jahr 2015 bei einem Vortrag in der Universität Witten/Herdecke. Es gibt Wirbel um seinen geplanten Auftritt in der Westfalenhalle in Dortmund. Das OVG Münster hat nun entschieden: Ganser darf auftreten.

Dortmund. Die Stadt Dortmund will verhindern, dass Daniele Ganser in Dortmund spricht. Doch das Oberverwaltungsgericht findet: Ganser darf auftreten.

Letzte Runde im Streit um den Auftritt des umstrittenen Historikers Daniele Ganser: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat am Donnerstag (23. März) entschieden, dass Daniele Ganser am 27. März einen Vortrag in der Dortmunder Westfalenhalle halten kann. Thema: „Warum ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen?“

Damit ist die Stadt Dortmund, die Gesellschafterin der Westfalenhalle ist, vor Gericht gescheitert. Sie wollte den Auftritt verhindern. Der Beschluss des Gerichts kann nicht angefochten werden.

Auftritt Daniele Gansers: Rat in Dortmund billigte Absage

Die Vorgeschichte: Am 9. Februar 2023 billigte der Rat die Absage der Veranstaltung mit Daniele Ganser. Am 9. März gab das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dem Eilantrag der Veranstalterin gegen die Absage statt. Hieß damals: Daniele Ganser darf den Vortrag halten. Nach der Entscheidung aus Gelsenkirchen legte die Stadt Dortmund Beschwerde ein, und das OVG Münster war nun gefragt.

Das Gericht in Münster erläutert seine Entscheidung wie folgt: Die betreffende Veranstaltung bewege sich im Rahmen des Widmungszwecks der Westfallenhalle. Denn die Stadt Dortmund habe die Halle für "Veranstaltungen aller Art" vorgesehen. Sachliche Gründe, den Vortrag abzublasen, wie zum Beispiel zu erwartende Verstöße gegen geltendes Recht, sieht das Gericht nicht.

Vorwurf gegen Daniele Ganser: Anhänger einer „verschwörungsideologischen Szene“

Die Westfalenhalle GmbH wirft Daniele Ganser vor, einer verschwörungsideologischen Szene anzugehören und sich antisemitisch zu äußern. Daher berief sich die Stadt Dortmund in ihrer Ablehnung unter anderem auf einen Ratsbeschluss: Der Rat hatte eine Resolution zur weltoffenen, vielfältigen, toleranten und internationalen Stadt, in der kein Platz für menschenverachtendes Gedankengut und Fremdenfeindlichkeit und damit auch nicht für Antisemitismus sei, verabschiedet.

Auch diesen Ratsbeschluss lässt das OVG in Münster nicht gelten, da es sich nicht um ein Gesetz handele. Denn nur ein "allgemeines Gesetz" dürfe in die Meinungsfreiheit eingreifen.

