Vor Bochum-Spiel: BVB-Fans greifen VfL-Papa mit Kinder an

Nach einem versuchten Raub am Dortmunder Stadion sucht die Polizei nach Hinweisen. Wer hat den Vorfall vor der Haltestelle "Stadion" am vergangenen Spieltag (Sonntag) gegen 17 Uhr beobachtet?

Es passierte direkt vor dem "kleinen Revierderby" des BVB gegen den VfL Bochum. Drei Männer sollen am Bolmker Weg einen Vater (37) aus Herne angegriffen haben, der mit seinen Kinder zum Spiel unterwegs war.

Nach ersten Erkenntnissen versuchte einer der Männer, dem Bochum-Fan seinen VfL-Schal vom Hals zu reißen. Der 37-Jährige konnte sich aber befreien. Kurz darauf habe ein zweiter Mann den Schal des Herners am Hals massiv nach hinten gerissen.

Ein Mitarbeiter des BVB-Ordnungsdienstes trennte die Männer voneinander. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Klar als BVB-Fans beschrieben wurden die Angreifer vom Opfer zwar nicht, erklärt Polizeisprecherin Nina Kupferschmidt. Aber die Vermutung liege nahe, dass sie aus der Fanszene stammen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu den unbekannten Männern machen? Hinweise an die Kriminalwache der Polizei Dortmund: 0231/1327441

