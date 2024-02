Secondhand-Shops liegen voll im Trend. Viele Menschen wollen ihre Kleidung nachhaltig aus zweiter Hand kaufen - und nicht bei den großen Ketten. Neben der Nachhaltigkeit machen niedrige Preise für Kleidung diese Alternative attraktiv. Dortmund hat einige Secondhand-Läden zu bieten, die wir in der folgenden Übersicht gesammelt haben:

Bei "Rosig" gibt es in Dortmund seit vielen Jahren gebrauchte Mode - der Laden hat sich vor allem auf Designer-Ware spezialisiert. Es gibt zwei Filialen in Dortmund, auf Instagram werden regelmäßig neue Stücke veröffentlicht.

Mitten in der Corona-Pandemie eröffneten Yves Peters und Lars Weisheit ihren Secondhand-Shop "Lucky Loot". Im Angebot: Vintage Streetwear, farbenfroh, überwiegend aus den 90er-Jahren. "Lucky Loot" verkauft seine Kleidung auch im eigenen Online-Shop.

In der Botique "être" wird seit vielen Jahren hochwertige Markenmode verkauft - alles aus zweiter Hand. Wer den eigenen Kleiderschrank ein wenig aufräumen will: Designerware und Accessoires werden hier auch angekauft.

"Oxfam" ist ein besonderer Secondhand-Shop: Denn die Einnahmen kommen dem sozialen Projekt "Oxfam Deutschland" zu Gute, das weltweit Enwicklungshilfe leistet. Neben Kleidung aus zweiter Hand umfasst das Angebot auch Spielzeug, Haushaltswaren und Bücher.

Anmerkung: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es handelt sich um eine Auswahl der Redaktion. Weitere Tipps nehmen wir gerne in unsere Liste mit auf.

