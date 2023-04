Vier Messer, sechs Verstöße: "Aggro-Paar" bedroht Autofahrer

Diese Waffen hatte das aggressive Duo dabei, als es auf auf dem Brackeler Hellweg in Dortmund einen Autofahrer bedrohte.

Dortmund. Ein aggressives Duo hat im Dortmunder Osten einen Autofahrer mit Messern bedroht. Zeugen halfen ihm, sich in sein Auto zu retten.

Heikle Situation am Karfreitagabend: Auf dem Brackeler Hellweg haben eine Frau (22) und ein Mann (24) einen jungen Autofahrer massiv bedroht. Das schreibt die Dortmunder Polizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Alles begann damit, dass das Duo gegen 18 Uhr mitten in Brackel unvermittelt auf die Straße sprang und gegen einen vorbeifahrenden Seat trat (Schaden: rund 1500 Euro). Das wollte sich der Fahrer (26) nicht gefallen lassen: Er stieg aus und sprach die beiden an. Ein Fehler, wie er schnell merkte.

Zeugen helfen Opfer, sich ins Auto zu retten

Das aggressive Paar rannte auf ihn zu und versuchte ihn schlagen, schreibt die Polizei weiter. Dann zogen beide einen "spitzen Gegenstand" und bedrohten ihn damit. Auch ein Schlagringmesser war im Spiel.

Zum Glück erkannten umstehende Zeugen die Situation und halfen dem jungen Mann, sich zurück ins Auto zu flüchten.

Die Polizei fand das aggressive Duo schnell in der Nähe. Beide waren "offensichtlich alkoholisiert", heißt es. Bei ihrer Durchsuchung fand die Polizei ein Neckknife und zwei Küchenmesser. Das Schlagringmesser, mit dem der Fahrer vorher bedroht worden war, lag in der Nähe des Tatorts.

Betrunkener wird bei Kontrolle immer aggressiver

Bei der Kontrolle wurde der 24-Jährige immer unkooperativer und aggressiver, schreibt die Dortmunder Behörde. Unter massiven Beleidigungen brachten die Polizisten ihn ins Polizeigewahrsam.

Das Duo erwartet ein Verfahren wegen sechs verschiedener Verstöße: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, versuchte gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Verstoß gegen das Waffengesetz.

