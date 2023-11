Viele Fälle in Dortmund: Warnung vor Betrug beim Geldabheben

Dortmund. Die Dortmunder Polizei warnt vor Betrug am Geldautomaten. In der Region gebe es besonders viele Fälle, erklärt die Behörde. Darum geht's.

"Cash-Trapping grassiert in Dortmund. Vorsicht beim Geldabheben!", warnt die Polizei. In letzter Zeit habe es im Großraum Dortmund auffällig viele Fälle der perfiden Betrugsmasche gegeben.

Der Polizei seien insgesamt 15 Fälle bekannt. Die Dunkelziffer könne aber viel höher sein, heißt es. Möglicherweise kommen später noch mehr Anzeigen dazu. Meist bleibe der Betrug unbemerkt – bis es zu spät ist. Der finanzielle Schaden kann je nach Kontostand, Dispo und Abhebelimit entsprechend hoch sein.

Cash-Trapping in Dortmund – So läuft der Betrug ab

Und so funktioniert Cash-Trapping ("Bargeld-Falle"): Die Betrüger schieben einen Aufsatz über den Kartenschlitz am Automaten. Wer die EC-Karte einschiebt und die PIN eingibt, sieht eine Fake-Meldung auf dem Bildschirm ("Error", "Defekt" oder Ähnliches).

Dem Betrugsopfer wird damit vorgegaukelt, die Karte sei eingezogen worden. Meist verlassen die Betroffenen den Galdautomaten und rufen erst am nächsten Tag bei der Bank an. Den Betrügern bleibt also viel Zeit – denn die Karte ist nicht eingezogen: Sie steckt noch im Eingabeschlitz-Aufsatz. Auch die PIN hat das Gerät gespeichert. So können die Betrüger so viel Geld abheben wie möglich.

Karte grundlos eingezogen? Lieber sofort den Notruf wählen

Jetzt warnt die Dortmunder Polizei: Bei Vorfällen wie diesen oder bei anderen suspekten Auffälligkeiten sollte man lieber sofort den Notruf wählen und den Automaten im Blick behalten.

