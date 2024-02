Viele Anzeigen wegen illegaler Prostitution in der Nordstadt

Bei Schwerpunkt-Kontrollen in der Nordstadt hat das Dortmunder Ordnungsamt in der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Februar 2024) 100 Personen kontrolliert. Schwerpunkt der Kontrollen sei die Gegend rund um den Nordmarkt gewesen, erklärt die Stadt.

100 Männer und Frauen wurden zwischen 21. und 3 Uhr kontrolliert. Dabei hagelte es Anzeigen – die Hälfte aller Kontrollierten kam nicht ungeschoren davon. Das Ordnungsamt schrieb 20 Anzeigen wegen illegaler Straßenprostitution. Darüber hinaus wurden 30 weitere Verstöße geahndet, unter anderem wegen Drogenkonsums oder Verstößen gegen das Landeshundegesetz. Das Amt erteilte 30 Platzverweise.

Im Laufe des Abends fanden die Kontrolleure zudem eine Plastiktüte mit 34 Verkaufseinheiten Marihuana bei einer Person in Eving. Wegen des Verdachts auf Drogenhandel kam auch die Polizei dazu. Die Person wurde vorläufig festgenommen.

2011 hatte die Stadt den legalen Straßenstrich an der Ravensberger Straße „hinter Hornbach“ in der Nordstadt geschlossen. Die Verrichtungsboxen wurden abgerissen, die Straße saniert. Die Prostituierten hatten erfolglos für den Erhalt des Straßenstrichs gekämpft.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.