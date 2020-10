Video: Busfahrer fordert Maskenverzicht – Polizei warnt

Dortmund. Ein Video zeigt, wie ein Busfahrer Schüler auffordert, ihre Masken abzulegen. Polizei Dortmund appelliert: „Infektionsschutz ernst nehmen!“

Video kursiert in sozialen Medien wie Telegram: Darin ruft ein Busfahrer Schüler auf, ihre Schutzmasken abzulegen. Wo genau es spielt, ist unklar.

Polizei Dortmund teilt mit: Video wurde gesichert und an die Kripo übergeben.

Busfahrer behauptet, Masken seien eine potenziell tödliche Gefahr für Kinder. Kinderärzte widersprechen vehement

Die Polizei hat vor einem Video gewarnt, in dem ein Busfahrer Schüler auffordert, ihre Mund-Nasen-Bedeckungen abzulegen. „Wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben“, twitterte die Polizei in Dortmund.

Eine Sprecherin sagte am Freitag, an welchem Ort sich der Vorfall mit dem Busfahrer abgespielt habe, sei unklar. Hinweise seien offenbar an Polizeidienststellen in mehreren Städten gegangen.

Vielen Dank für Ihren Hinweis. Wir haben das Video gesichert und an unsere Kriminalpolizei weitergegeben.



Wir bitten Sie alle, den Infektionsschutz und damit die Nutzung der Mund-Nasen-Schutzmasken weiter ernst zu nehmen und zu achten!



Achten Sie auf sich und Ihre Lieben! — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) October 1, 2020

„Wir bitten Sie alle, den Infektionsschutz und damit die Nutzung der Mund-Nasen-Schutzmasken weiter ernst zu nehmen und zu achten! Achten Sie auf sich und Ihre Lieben!“, hieß es in dem Polizei-Tweet.

Tödliche Gefahr durchs Maske Tragen? „Unmöglich“, sagt ein Arzt

Der Busfahrer behauptet in dem Video, das Tragen von Masken sei eine potenziell tödliche Gefahr für Kinder. Ein Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte sagte allerdings der Deutschen Presse-Agentur, es sei „unmöglich“, dass ein Kind durch das Tragen einer Alltagsmaske ums Leben komme.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen erheben mittlerweile fast alle Bundesländer Bußgelder für Verstöße gegen die Maskenpflicht. In Nordrhein-Westfalen sind im öffentlichen Nahverkehr 150 Euro fällig.

Falschmeldung von Tod eines Kindes macht die Runde

Erst am Donnerstag hatte die Polizei in Unterfranken vor einer Falschmeldung über ein sechsjähriges Mädchen in Schweinfurt gewarnt, das angeblich durch das Tragen einer Maske gestorben sein soll. „Das sind Internetmärchen, die seit Dienstag auf verschiedenen Social-Media-Kanälen in der Region verbreitet werden“, hatte eine Sprecherin berichtet. Die Behauptung sei völlig falsch, einen solchen Vorfall habe es nicht gegeben. (dpa)