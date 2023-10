Versuchter Raub in Dortmund: Täter flieht ohne Beute

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend versucht, ein Wettbüro in Dortmund-Kirchlinde auszurauben. Laut Polizeiangaben war der Mann bewaffnet – Beute machte er allerdings nicht.

Gegen 21.40 Uhr habe der mit Sturmhaube maskierte Mann die Filiale an der Kirchlinder Straße, nahe der Kreuzung mit der Frohlinder Straße, betreten. „Sofort ging er auf den 22-jährigen Mitarbeiter zu und bedrohte diesen mit der Schusswaffe“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Er forderte den jungen Mann auf, an die Kasse zu gehen und ihm Bargeld auszuhändigen. Als der Mitarbeiter angab, nicht an das Geld gelangen zu können, sei der Täter geflüchtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter oder seiner Flucht machen können. Der Mann sei laut Beschreibung etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 185 cm groß, habe dunkelbraune Augen, vermutlich dunkle kurze Haare und trug eine blaue Trainingsjacke, eine dunkelblaue Jogginghose mit roten Streifen an der Seite und einen blauen Rucksack. Zeugen können sich an den Kriminaldauerdienst wenden unter 0231/132-7441.

